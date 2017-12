Erlangen: Weihnachtsfeier für Bedürftige

Fest der Erlanger Tafel fand in Büchenbach statt - 22.12.2017 06:30 Uhr

ERLANGEN - Auch in diesem Jahr hat die Erlanger Tafel wieder für Bedürftige eine Weihnachtsfeier ausgerichtet. Eingeladen in den Büchenbacher Gasthof Güthlein waren Tafelkunden der Ausgabestellen Schillerstraße, Büchenbach und Herzogenaurach.

Gertrud König (2.v.l.) und Erika Moertel von der Tafel haben die Feier ausgerichtet, Jana Güthlein (r.) hat die Preise günstig gestaltet. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



"Es geht um die Gemeinschaft und um das Besinnen", sagt die Einrichtungsleiterin der Erlanger Tafel, Gertrud König. Die Weihnachtsfeier sei für die Bedürftigen einmal etwas anderes, als sich wöchentlich immer wieder anstellen zu müssen an den Ausgabestellen, um Lebensmittel zu bekommen. "Sehr euphorisch" würden die Einladungen zur Weihnachtsfeier von den meisten Bedürftigen stets angenommen, bestätigt auch ihre Stellvertreterin Erika Moertel. Beide erzählen, dass die Menschen, denen es nicht so gut geht in unserer eigentlich reichen Gesellschaft, schon sehr enttäuscht gewesen wären, wenn es in diesem Jahr keine Weihnachtsfeier gegeben hätte. So ein bisschen hatte sie nämlich auf der Kippe gestanden, weil der einstige Ausrichter abgesprungen war.

Gut 1000 Menschen werden von der Erlanger Tafel betreut, fast 100 waren der Einladung in den Gasthof Güthlein gefolgt. Plätzchen, Stollen und Kaffee gab es dort am Nachmittag, und der Erlanger Musiker Adolf Grasser spielte Weihnachtslieder auf seinem Akkordeon. Am Abend wurde ein reichliches, warmes Büfett angeboten.

Die Juniorchefin des Gasthauses Güthlein, Jana Güthlein, hat für die ganze Feier Sonderpreise gemacht, so dass die Kasse des Fördervereins der Tafel nicht zu stark belastet wurde. Ohne großzügige Spender könnte die Weihnachtsfeier ohnehin nicht stattfinden. Areva Erlangen hat dem Förderverein der Erlanger Tafel für die Weihnachtsfeier sogar 5000 Euro gegeben, und die Mitarbeiter haben zusätzlich noch Lebensmittel gespendet. Und so war die Weihnachtsfeier für die Bedürftigen eine schöne Einstimmung auf das Weihnachtsfest, das die meisten von ihnen dann allerdings in eher bescheidenen Verhältnissen verbringen müssen.

