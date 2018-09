Erlangen: Weniger Fische in den Weihern

ERLANGEN - Wir berichteten bereits über den qualvollen Tod von Tausenden Fischen in den Weihern auf dem Frieseke-Gelände. Die langanhaltende Hitze trocknete den Zufluss aus, wodurch es im Wasser kaum noch Sauerstoff gab. Nun beginnt im September die beliebte Karpfenzeit in Franken, doch was bedeutet die Hitzewelle eigentlich für die hiesige Karpfen-Produktion?

Die Sommerhitze wirkte sich auch auf die Karpfenproduktion aus. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



"Die Karpfenproduktion geht dramatisch zurück." erklärt Christoph Oberle, Geschäftsführer der Fischerei Oberle in Kosbach. Das würde aber nicht nur an dem heißen Sommer liegen, denn "grundsätzlich ist diese Wärme gut für den Karpfen, das gefällt ihm sogar", erläutert Daniel Riedel von der Fischzucht Karl-Heinz Riedel in Limbach. Das eigentliche Problem seien vor allem die sogenannten Predatoren, weiß Oberle.

Predatoren sind Räuber, wie zum Beispiel der Fischotter, dessen Population immer weiter wächst. Diese würden allerdings die Population der Karpfen extrem minimieren. Ein weiteres Problem seien die brach liegenden, künstlich angelegten Teiche überall in Franken. Denn Teiche ohne Fische würden zuwachsen und mit der Zeit einfach verschwinden, so Oberle. 2017 wurden laut der Aqua-Kulturstatistik knapp 5000 Tonnen Karpfen in Deutschland produziert. Wenn man dies mit den Werten aus 1990 vergleicht, erschrickt man. So waren es 1990 etwa 20 000 Tonnen Karpfen in Deutschland, davon alleine 6400 in Bayern. Dieser extreme Rückgang hänge vor allem auch mit den schlechten Natur-Rahmenbedingungen zusammen, sagt Christoph Oberle.

Aber auch das warme Wetter tat sein Übliches, weil heiße Sommer, laut Oberle, Gift für die Fischerei sind. Denn "ohne Wasser kein Fisch". Kunden müssen aber nicht befürchten, dass der Fisch durch die Hitze bedingt viel teurer werden wird. "Der wird nicht teurer, also zumindest bei uns nicht", erzählt Manuela Riedel, die im Vertrieb der Riedel Fischzucht arbeitet. Und auch ihr Sohn Daniel Riedel stimmt ihr dabei zu. "Ich glaube jetzt nicht, dass sich groß was ändern wird". Wenn man sich ordentlich darum kümmern würde und "schaut, dass das alles so mit dem Sauerstoff passt", sollte es auch keine Probleme geben, weiß Manuela Riedel. Trotzdem sei für Oberle die "langfristige Tendenz", dass der Fisch teurer werde. Einfach weil die Natur-Rahmenbedingungen nicht mehr in dem Maße gegeben sind. Zudem ist für Daniel Riedel ein Grund dafür, dass der Karpfen in den Jahren immer teurer werden wird, weil "langfristig, einfach viele auch keine Lust auf die Fischzucht", haben.

Schließlich würden immer mehr Aufgaben hinzukommen. Weshalb es vor allem für die kleineren Fischereien immer unlukrativer werden würde, erklärt Daniel Riedel.

