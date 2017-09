Erlangen: Wenn der Arbeitsmarkt zum Bürokratie-Dschungel wird

ERLANGEN - Das Thema Flüchtlinge am Arbeitsmarkt beschäftigte unlängst den Ausländer- und Integrationsbeirat. Die Leiterin der Agentur für Arbeit Erlangen, Sigrid Katholing, gab dabei einen Überblick zur Situation.

Egal ob am Computer, in der Werkstatt oder im Krankenhaus: Flüchtlinge und Arbeitgeber haben bürokratische Fallstricke zu bewältigen, bevor es zum Arbeitsverhältnis kommen kann. Foto: Sven Hoppe/Tsimplostefanaki



Welche Möglichkeiten haben Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt? Einfach zu beantworten ist diese Frage nicht. Unterschieden werden muss dabei die Ausgangssituation der Flüchtlinge. Die Chancen auf einen Eintritt in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt unterscheiden sich, je nachdem, ob ein Flüchtling ein laufendes Verfahren zum Asylantrag hat oder bereits anerkannt ist. Die derzeit bestehenden Möglichkeiten sind berufsbezogene Sprachförderung, berufsvorbereitende Kurse und Ausbildungsmöglichkeiten.

Sigrid Katholing, Leiterin der Agentur für Arbeit in Erlangen, berichtete vor dem Ausländer- und Integrationsbeirat (AIB) zunächst von der allgemeinen Situation des Ausbildungsmarktes. Klar ist, dass längst nicht alle Ausbildungsstellen besetzt werden können. Doch diese offenen Stellen können nicht einfach mit Flüchtlingen aufgefüllt werden. Die Sprachbarriere ist dabei oft ein großes Problem. Wer zudem keine Bleibeperspektive attestiert bekommt, kriegt oft auch keinen Ausbildungsplatz.

Die Entscheidung, wer in ein berufsvorbereitendes Programm oder eine Ausbildung darf, liegt dabei nicht bei der Agentur für Arbeit, denn das hängt von der Bleibeperspektive ab. Die Bestimmungen und Ausgangssituationen zur Bleibeperspektive sind oft recht komplex.

Hat ein Flüchtling dagegen eine Arbeitserlaubnis, kann er in Arbeit genommen werden und später berufsbegleitend eine Ausbildung nachholen, erklärte Sigrid Katholing. Das wurde so schon in Pflegeberufen umgesetzt und von der Agentur für Arbeit auch finanziell unterstützt. Katholing betonte, dass man nicht für immer unqualifizierte Hilfskraft bleiben müsse. Das Projekt "WeGebAU"(Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen) der Agentur für Arbeit sei hier eine gute Möglichkeit zur Weiterbildung.

Katholing machte aber klar: Es muss sich auch für die Firmen lohnen, Flüchtlinge zu beschäftigen. Das heißt, es muss abgewogen werden, ob das Ganze eine Zukunftsperspektive hat, was wiederum von der Bleibeperspektive abhängt. Außerdem stimmt die Agentur für Arbeit Arbeitsangeboten für Flüchtlinge nur dann zu, wenn diese nach Tarif bezahlt werden.

Martin Maisch von der Gesellschaft zur Förderung der Arbeit (GGFA), die beim Erlanger Jobcenter zuständig für anerkannte Flüchtlinge ist, berichtete, dass all die Probleme für Flüchtlinge am Arbeitsmarkt mit laufendem oder abgelehntem Asylantrag bei der GGFA glücklicherweise nicht bestehen. Für anerkannte Flüchtlinge sind viele Maßnahmen möglich. Er sieht eine angefangene Ausbildung gerade als Chance, eine begrenzte Anerkennung verlängert zu bekommen. Was nun mit den Flüchtlingen passiere, die im Juli die Schule beendet und noch keine Aussicht auf einen Ausbildungsplatz hätten, erklärte Katholing ebenfalls.

Es gebe die Möglichkeit, einen sogenannten ESF-BAMF-Kurs einzurichten, der eine berufsbezogene Sprachförderung bietet und ab dem Sprachniveau A2 besucht werden kann. Bei Bedarf soll ein solcher Kurs zustande kommen. Dabei wird nicht nach der Bleibeperspektive gefragt.

Bereits in den Schulen kann etwas für die Sprachförderung getan werden. Wenn der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund zehn Prozent übersteigt, können die Gymnasien beim bayerischen Kultusministerium Fördermaßnahmen wie zum Beispiel das Programm "Sprachbegleitung" finanziert bekommen. Der Beirat verabschiedete dazu eine Beschlussvorlage zur Erhebung von Migrantenanteilen an Gymnasien (Sitzung vom 6. Juli 2017). Das Ohm-Gymnasium bezieht bereits diese Fördermaßnahme und hat laut Andrea Kaiser, Geschäftsführerin des AIB, gute Erfahrungen damit gemacht.

Der AIB wollte mittels einer Beschlussvorlage außerdem von der Stadt Erlangen beziehungsweise der GGFA fordern, dass "in ausreichendem Maße bezahlte Beschäftigungsangebote geschaffen werden". Es ging hierbei um Absolventen aus den Berufsschulintegrationsklassen, insbesondere auch um abgelehnte und geduldete Flüchtlinge, die keinen Ausbildungsplatz bekommen werden, sowie um ältere anerkannte Flüchtlinge. In der Sitzung zum "Arbeitsmarkt für Flüchtlinge" wurde jedoch klar, dass das Thema außerordentlich komplex ist.

Die Beschlussvorlage wurde daher wegen Überarbeitungsbedarfs einstimmig zurückgenommen. Andrea Kaiser nannte dies eine souveräne Entscheidung, in der Vorlage müssten die Zielgruppen noch weiter differenziert werden und dann in der nächsten AIB-Sitzung neu formuliert eingebracht werden.

Alles steigt und fällt

mit der Perspektive

auf Bleibe.

