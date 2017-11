Erlangen: Wenn der Chauffeur der größte Alkoholunfall ist

46-Jähriger wollte mit 2,5 Promille seine Freunde mit dem Auto abholen - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Ein klein wenig übernommen hat sich ein 46-jähriger Mann am Mittwochabend in Erlangen. Er wollte zwei Bekannte mit dem Auto an der Universität abholen, allerdings hatte er zuvor viel zu tief ins Glas geschaut. Eine Verkehrsinsel musste dran glauben.

Der Mann aus dem Landkreis Forchheim wollte gegen 19.15 Uhr mit seinem Auto zwei Bekannte an der Erlanger Universität abholen, heißt es in einem Bericht der Polizei. Die beiden Fahrgäste stiegen dort zu. Dann ging die Fahrt weiter in Richtung Tennenlohe. Auf der Kurt-Schumacher-Straße fuhr der 46-jährige Fahrer plötzlich Schlangenlinien. Er pflügte mit seinem Wagen im Anschluss über eine Verkehrsinsel vor dem Kreisverkehr zur Weinstraße, ehe das Auto auf einer Grünfläche zum Stehen kam.

Der Grund für die wilde Fahrt war schnell gefunden: Die Erlanger Polizei führte einen Atemalkoholtest bei dem Mann durch, der einen Wert von knapp 2,5 Promille ergab. Er musste deshalb die Beamten zur Wache begleiten. Dort folgte eine Blutentnahme.

Die Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Personen kamen beim dem Unfall nicht zu Schaden. Allerdings wurde die Verkehrsinsel schwer in Mitleidenschaft gezogen. Am Auto des 46-Jährigen entstand ein Totalschaden im fünfstelligen Bereich. Ein Fachunternehmen schleppte den Wagen ab. Der Unfallfahrer muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs nach dem Strafgesetzbuch verantworten.

