Erlangen: Werben um Stimmen im Wahlkreis 242

Im Stadtgebiet und im Landkreis Erlangen-Höchstadt sind 181 000 Bürger zum Urnengang aufgerufen - vor 0 Minuten

ERLANGEN - Der Bundestagswahlkampf geht in seine heiße Phasedas zeigen auch die Plakate in Erlangen und im Landkreis. Doch wer darf hier wählen, und wie viele Wahllokale gibt es? Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema zusammengefasst.









Wie wird gewählt?

Jede Wählerin und jeder Wähler hat zwei Stimmen: Mit der Erststimme wird der oder die Wahlkreisabgeordnete im Wege der Direktwahl gewählt. Sie wird auf der linken Stimmzettelhälfte abgegeben. Mit der Zweitstimme, die auf der rechten Stimmzettelhälfte vergeben wird, wählt man die Landesliste einer Partei.

Was gehört zum Wahlkreis 242 Erlangen?

Zum Bundestagswahlkreis Erlangen 242 gehört neben der Stadt Erlangen auch der gesamte Landkreis Erlangen-Höchstadt. Die Wahllokale sind am Sonntag, 24. September, von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Wie viele Wahllokale und Briefwahlbezirke gibt es im Stadtgebiet?

Im Stadtgebiet werden insgesamt 97 Wahlräume (das sind zwei mehr als bei der Bundestagswahl 2013) eingerichtet. Es wird voraussichtlich 22 Briefwahlbezirke geben.

Wo gibt es Wahllokale und Briefwahlbezirke im Landkreis?

Im Landkreis Erlangen-Höchstadt gibt es 25 Wahllokale und Briefwahlbezirke.

Wie viele Wahlplakate dürfen im Stadtgebiet hängen?

Eine (absolute) zahlenmäßige Beschränkung der Wahlplakate existiert im Stadtgebiet Erlangen nicht. Das Plakatieren wird allerdings an bestimmten Örtlichkeiten entsprechend begrenzt. Am Hugenottenplatz und am Martin-Luther-Platz dürfen die Parteien, Wählergruppen und Kandidaten beispielsweise nur je einen Dreiecksständer aufstellen.

Welche Beschränkungen gibt es im Stadtgebiet für die Plakatierung?

Es gibt Beschränkungen zu Größe, Gestaltung, Aufstellungsort und zum Zeitraum der Plakatierung. Beispielsweise ist das Plakatieren an bestimmten Orten und Flächen zahlenmäßig beschränkt oder untersagt. Außerdem dürfen die zugelassenen Parteien, Wählergruppen und Kandidaten grundsätzlich erst bis zu 44 Tage vor dem Wahltermin entsprechend plakatieren.

Wie viele Wahlplakate dürfen im Landkreis Erlangen-Höchstadt hängen?

In Herzogenaurach sind maximal 75 Wahlplakate pro Partei erlaubt, in Höchstadt sind 50 bis 60 Plakate pro Partei möglich. Allerdings gibt es auch Orte, in denen die Anzahl der Plakate nicht reglementiert ist. So gibt es etwa in Hemhofen keine Plakatverordnung. Einzeln genehmigt werden müssen dort Großplakate.

Wann müssen die Wahlplakate spätestens verschwunden sein?

Die Plakate sind innerhalb einer Woche nach dem Wahltermin wieder zu entfernen. Die Regelungen und Beschränkungen der Plakatierungen können der Plakatierungsverordnung der Stadt Erlangen entnommen werden.

Was passiert, wenn jemand ein Plakat beschädigt?

Beim (rechtswidrigen) Beschädigen von Wahlplakaten handelt es sich um eine Sachbeschädigung und somit um eine Straftat. Für die Verfolgung von Straftaten ist die Polizei zuständig.

Wer trägt die Kosten für die Wahlplakatierung?

Die Stadt Erlangen übernimmt für die Wahlplakatierungen grundsätzlich keine Kosten. Die Finanzierung bzw. Kostentragung ist Angelegenheit der jeweiligen Parteien, Wählergruppen oder Kandidaten.

Wie viele Wahlberechtigte gibt es in der Stadt und im Landkreis?

Im Stadtgebiet Erlangen gibt es rund 77 000 Wahlberechtigte. Der Landkreis hat etwa 104 000 Wahlberechtigte.

Wann erhält man seine Wahlbenachrichtigung?

Die Wahlbenachrichtigungen werden seit Montag, 21. August, an die im Wählerverzeichnis eingetragenen Bürger verschickt.

Wann erhält man Briefwahlunterlagen?

Die Ausstellung von Briefwahlunterlagen hat ebenfalls am vergangenen Montag, 21. August, begonnen. Für die Beantragung (online, schriftlich oder persönlich) ist die Wahlbenachrichtigung nötig. Der Wahlbrief muss bis spätestens Sonntag, 24. September 18 Uhr, beim Wahlamt der Stadt Erlangen zurück sein.

Wer kann Wahlhelfer werden?

Jeder Wahlberechtigte kann Wahlhelfer werden. Wahlberechtigt sind alle, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten eine Wohnung im Bundesgebiet haben oder sich gewöhnlich hier aufhalten. Auch im Ausland lebende Deutsche sind unter bestimmten Voraussetzungen wahlberechtigt.

Wie viele Wahlhelfer braucht die Stadt?

Die Stadt Erlangen braucht rund 1000 Wahlhelfer.

Wie viele Wahlhelfer kommen aus der Stadtverwaltung selbst?

Aus der Verwaltung kommen etwa zwei Drittel der Wahlhelfer.

Wie sieht die Arbeit der Wahlhelfer aus?

Je Wahllokal gibt es acht Wahlvorstandsmitglieder. Diese arbeiten am Wahlsonntag zwischen 8 und 18 Uhr in zwei Schichten. Dabei prüfen die Wahlhelfer die Wahlberechtigung. Zudem sind sie für Ausgabe und Entgegennahme der Stimmzettel zuständig. Von 18 bis 21 Uhr zählen die Wahlhelfer die Stimmzettel aus.

Erhalten die Wahlhelfer eine Vergütung?

Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes erhalten 35 Euro plus einen Tag dienstfrei. Wer nicht im öffentlichen Dienst tätig ist, bekommt eine Aufwandsentschädigung von 55 Euro.

Wann ist mit ersten Ergebnissen am Wahlabend zu rechnen?

Die ersten Ergebnisse wird es voraussichtlich etwa um 21 Uhr geben.

Werden die Ergebnisse öffentlich im Erlanger Rathaus übertragen?

Ja. Interessierte können im Rathaus ab etwa 18 Uhr die ersten Einblendungen der Ergebnisse verfolgen.

An wen können sich die Bürger wenden, wenn sie Fragen zur Wahl haben?

Das Wahlamt in Erlangen ist unter folgenden Rufnummern zu erreichen: (0 91 31) 86-22 08 (allgemeine Fragen), (09131) 86-21 63 (Wahlhelfereinteilung) und (09131) 86-16 08 (Briefabstimmung). Zudem finden sich im Internet weitere Informationen unter: www.erlangen.de

