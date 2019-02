Erlangen: Whisky-Dieb mit Spezialjacke

ERLANGEN - Weil in einem Supermarkt im Stadtosten der Alarm losging, konnte der Ladendetektiv einen Dieb der Polizei übergeben.

Wie sich herausstellte, versuchte der 58 Jahre alte Mann mehrere Flaschen Whisky versteckt unter der Jacke aus dem Laden zu schmuggeln. Offensichtlich war der Diebstahl geplant. Wegen des Gewichts der Glasflaschen hatte der Mann den unteren Jackenbund mit einem Seil verstärkt und sorgte so, dass die Beute in der Jacke blieb. Das Diebesgut im Wert von 100 Euro wurde von den Polizeibeamten wieder an den Ladenbesitzer ausgehändigt.

Bei einer Durchsuchung des Mannes kam zudem eine Schere zum Vorschein. Ob dieses Schneidwerkzeug bei den Diebstählen zum Einsatz kam, wird derzeit ermittelt. Gegen den 58-jährigen Georgier wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

Der Dieb verstieß zudem gegen seine im Rahmen des angestrebten Asylverfahrens auferlegte räumliche Beschränkung. Der Aufenthalt des Mannes ist auf das Stadtgebiet von Bamberg beschränkt. Die verständigte Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag. Ob der Mann letztendlich ins Gefängnis muss, entscheidet ein Richter.

