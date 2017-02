Erlangen: Wie geht es mit der Landesgartenschau weiter?

Erlanger Stadtrat entscheidet heute um 19 Uhr gleich über zwei Bürgerbegehren - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Der Erlanger Stadtrat entscheidet um 19 Uhr über zwei Bürgerbegehren. In dem einen geht es um die Landesgartenschau, die 2024 in Erlangen stattfinden soll. Im zweiten Bürgerbegehren wenden sich die Initatoren gegen den Abriss der sogenannten Erba-Siedlung.

Gegener der Landesgartenschau traten schon in früheren Stadtratssitzungen auf. Foto: Sharon Chaffin



Über 6100 Unterschriften hat eine Initiative gegen die Landesgartenschau eingereicht, die auf der Wöhrmühlinsel und dem Großparkplatz stattfinden soll. Zu den Unterstützern der Initative gehört auch die ÖDP, die im Stadtrat mit zwei Mandaten vertreten ist. Die Gegner des Projekts führen unter anderem Naturschutzgründe ins Feld. Außerdem wird befürchtet, dass auf dem Großparkplatz zumindest zeitweise Parkplätze verloren gehen und damit der Handel in der Erlanger Alt- bzw. Innenstadt Schaden nehmen könnte.

Das zweite Bürgerbegehren wendet sich gegen den geplanten Abriss von mehreren Häusern. Auf dem Gelände will die Gewobau neue Häuser errichten. Eine Sanierung der bestehenden Gebäude sei, so die städtische Wohnungsbaugesellschaft, umwirtschaftlich. Die Inititative, die sich für den Erhalt der sogenannten Erba-Häuser einsetzt, hat binnen weniger Wochen weit über 5000 Unterschriften gesammelt, obwohl es nur etwas über 4100 Unterstützter in Erlangen bedarf, um das erforderliche Quorum für ein Bürgerbegehren zu erreichen.

Vorausgesetzt der Stadtrat stellt die Zulässigkeit für beide Bürgerbegehren fest, dann müssen die entsprechenden Bürgerentscheide innerhalb von drei Monaten stattfinden. Nach Informationen dieser Zeitung könnte die Abstimmung für beide Bürgerentscheide am 7. Mai durchgeführt werden.

