Erlangen: Wie Phönix aus der Asche

Klaus Hollederer wagt den Neuanfang mit 58 Jahren - vor 7 Minuten

ERLANGEN - Nach einer Burnout-Erkrankung gab Klaus Hollederer mit 58 Jahren seinem Leben eine gänzlich neue Wendung.

Klaus Hollederer in einem seiner Achtsamkeits-Kurse. Nach zwei Burnouts in seinem alten Beruf hat er mit 58 Jahren einen Neustart gewagt und ist jetzt selbstständig. © Foto: Rainer Windhorst



Klaus Hollederer hat schon viel von der Berufswelt gesehen in seinem Leben. Begonnen hatte er mit einer Lehre zum Großhandelskaufmann, ließ sich danach zum Krankenpfleger ausbilden, arbeitete dann einige Jahre in diesem Beruf und wechselte schließlich zu einem Arbeitsprojekt unter privater Trägerschaft, bei dem er 18 Jahre lang Menschen mit psychischen Erkrankungen in ihrem Arbeitsumfeld betreute.

Nach zwei Burnout-Erkrankungen in den vergangenen sieben Jahren zog er die Reißlinie und wagte mit 58 Jahren etwas, wovor schon wesentlich jüngere Menschen oft zurückschrecken: Er sprang in die Selbständigkeit. Als ausgebildeter Stresscoach und zertifizierter Achtsamkeitstrainer hält er nun Seminare, Kurse, Vorträge, leitet zur Meditation an und versucht andere Menschen davon abzuhalten, in jene Fallen zu treten, die er selbst zu spät gesehen hat.

Dabei ist es keineswegs so, dass er sein altes Leben nicht gemocht hätte — vor allem die Arbeit hat ihm Spaß gemacht. Klaus Hollederer weiß, dass das wie ein Widerspruch klingt, war es doch schließlich, die Arbeit, die ihn krank gemacht hat. "Ich habe immer gerne geholfen, deswegen bin ich ja auch nicht Kaufmann geblieben, sondern Krankenpfleger geworden. Und auch die Arbeit mit psychisch kranken Menschen habe ich mit Herzblut ausgefüllt — rückblickend mit viel zu viel Herzblut", wie er erzählt.

Er hatte erlebt, wovon so viele andere Menschen gerade in sozialen Berufen auch berichten können: Das ‚Kerngeschäft‘ bereitet Freude, doch die Rahmenbedingungen verschlechtern sich von Jahr zu Jahr. Ungünstige Arbeitszeiten, zunehmende Bürokratie, hoher Druck durch stetig steigende Verantwortung, fehlende Gestaltungsmöglichkeiten, kaum Entlastung und vor allem die fehlende Wertschätzung durch das Arbeitsumfeld führen dazu, dass sich der Einzelne nur mehr vorkommt wie ein "kleines Rädchen im großen Getriebe und man selbst wird immer kleiner", sagt Klaus Hollederer.

Die ersten Anzeichen ignorierte er wie so viele andere Arbeitnehmer auch: den Druck auf der Brust und in den Ohren, die Kreislaufbeschwerden, den Schwindel, die Müdigkeit. Von dem ersten Burn-Out erholte er sich wieder, doch das zweite ließ nicht lange auf sich warten — "schließlich waren die Arbeitsbedingungen die gleichen geblieben!" Und auch nach dem zweiten Burn-Out wollte er eigentlich wieder zurück zur geliebten Arbeit, doch erkannte er rasch, dass "es nach einem dritten Burn-Out vielleicht kein Happy-End geben würde."

Stattdessen nahm er den ganzen Mut zusammen, absolvierte eine 18-monatige Ausbildung in 770 Unterrichtsstunden beim "Deutschen Fachzentrum für Achtsamkeit" (DFME) in Oldenburg und ist seit diesem Jahr als privater Vortragsreisender unterwegs — und glücklich, wiewohl das Leben als Selbstständiger auch seine Tücken hat.

In der Rückschau ist er sogar für die negativen Erfahrungen dankbar, "denn hätte ich diese Erlebnisse nicht gemacht, ich wäre heute nicht da, wo ich bin!"

Und helfen, das tut er noch immer, aber nicht mehr als Arbeitnehmer, sondern als Ehrenamtlicher betreut er in seiner Freizeit behinderte Menschen und minderjährige Flüchtlinge — nur so, aus Freude an der Sache, ohne Druck und genießt dabei die Freiheit.

www.stress-und-achtsamkeits.coach

RAINER WINDHORST