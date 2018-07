Erlangen wieder ganz oben

ERLANGEN - Auch beim Einkommen liegt Erlangen an der Spitze. Wie die Agentur für Arbeit in Fürth meldet, wird in keiner anderen Stadt in Mittelfranken mehr Geld verdient. Doch die Stadt Erlangen profitiert nicht von den hohen Gehältern.

In Erlangen wird sehr gut verdient. © Jens Büttner/dpa



4633 Euro betrage das mittlere Brutto-Einkommen, Erlangen liege dabei "mit Abstand an der Spitze im Agenturbezirk Fürth", meldet die Arbeitsagentur. Bundesweit liege nur Ingolstadt mit 4635 Euro mittlerem Einkommen vor Erlangen. Bei Akademikern betrage das mittlere Einkommen in der Hugenottenstadt "mehr als 6350 Euro."

Mit anerkanntem Berufsabschluss werden in Erlangen 3707 Euro beim mittleren Einkommen verdient, in Fürth liegt diese Zahl zum Beispiel bei 3172 Euro. Im Landkreis Erlangen-Höchstadt würden 3566 Euro erreicht, so die Arbeitsagentur.

"Wie jede Medaille hat auch diese Entwicklung zwei Seiten", sagt Wirtschaftsreferent Konrad Beugel. "Nette Einkommen bedeuten Lebensqualität".

Doch die Stadt selbst profitiere nicht von den höheren Löhnen und Gehältern. Bis ins Jahr 2020 sei der städtische Anteil an der Einkommenssteuer "gedeckelt".

"Das heißt, die Stadt erhält den Anteil an der Einkommenssteuer bei Singles nur bis 35 000 Euro brutto im Jahr, bei Paaren liegt dieser Satz bei 75 000 Euro", so Beugel. Obwohl die Stadt schon über den Städtetag versucht habe, diesen Verteilungsschlüssel den gestiegenen Einkommen anzupassen, habe der Bund dies aber abgelehnt.

