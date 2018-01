Erlangen wieder mittendrin im Abstiegsstrudel

Das Hockey-Team des Turnerbund verliert in der 2. Regionalliga Süd doppelt - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Die Erlanger Hockeyspieler erlebten in der 2. Regionalliga Süd ein Wochenende zum Vergessen. Nach der Niederlage in Böblingen folgte ein 5:6 gegen den Mannheimer HC II.

Gestocher vor dem Tor: Drei Treffer von Christian Nayel (Trikotnummer 16), davon zwei in der Schlussphase, reichten am Ende nicht für den Sieg. Die Erlanger Hockey-Herren mussten sich den Mannheimern mit 5:6 geschlagen geben. © Foto: Harald Sippel



Gestocher vor dem Tor: Drei Treffer von Christian Nayel (Trikotnummer 16), davon zwei in der Schlussphase, reichten am Ende nicht für den Sieg. Die Erlanger Hockey-Herren mussten sich den Mannheimern mit 5:6 geschlagen geben. Foto: Foto: Harald Sippel



Der Turnerbund stand nach der Auswärtsniederlage vom Vortag in Böblingen unter Zugzwang. "Böblingen hat sich das gesamte Spiel sehr weit zurückgezogen und auf Konter gewartet. Damit waren wir leider überfordert und konnten unseren Ballbesitz nicht konsequent ausnutzen," berichtete Lukas Bernet und gab zu: "Das war kein gutes Spiel von uns, das wir auch letztendlich verdient verloren haben."

Nach dieser 2:6-Niederlage sollte im Heimspiel gegen Mannheim alles anders werden. Doch wie so oft driften Vorsätze und die Realität weit auseinander. Die Erlanger starteten mit großen Schwierigkeiten. "Zu Beginn waren wir zu fahrlässig, haben nicht klar genug gespielt und hatten noch keinen richtigen Zugriff auf das Spiel. Mannheim hat das eiskalt ausgenutzt und sehr überlegt ihre Taktik gespielt," räumte Lukas Bernet ein.

Zu früh in Rückstand

Die Gäste waren ruhig und konzentriert und ließen den zu oft ungeordnet wirkenden Gastgebern wenig Spielraum. Im Gegensatz zum Turnerbund spielte der HC genaue Pässe und zeigte flinke und gut einstudierte Spielzüge. Durch individuelle Fehler sowie fehlerhafte Kommunikation innerhalb der Mannschaft geriet Erlangen bereits nach 25 Minuten mit 1:4 in Rückstand.

"Wir haben zu Beginn nicht alle wichtigen Laufwege gemacht. Die Stürmer sind nicht jedes Mal mit zurückgekommen und gleichzeitig haben die Verteidiger die Stürmer nicht ausreichend bei den Angriffen unterstützt. Und wenn wir uns diese Wege sparen, werden wir uns gegen jede Mannschaft extrem schwer tun," sagte der 26-Jährige, der mit seinem jüngeren Bruder zusammen in der Mannschaft spielt.

Andere Defensiv-Taktik - und plötzlich läuft's

Die zweite Hälfte startete wieder erfolgreich für die Baden-Württemberger, die schnell auf 5:2 erhöhten. Nach 40 Minuten jedoch wachte der Turnerbund endlich auf. Genaue Pässe und gute Spielzüge ließen den Rückstand schrumpfen. "Wir haben unsere Defensiv-Taktik umgestellt, um die langen Bälle der Mannheimer nicht mehr zuzulassen, und haben unser Gegenpressing noch einmal angepasst. Das hat sich direkt ausgezahlt und wir hatten Zugriff auf das Spiel," erklärte Lukas Bernet den einsetzenden Erfolg seiner Mannschaft: "In der ersten Halbzeit hat unsere Einstellung nicht gepasst. Daher konnten die Mannheimer relativ einfach eine Überzahl herstellen. In der Pause war die Ansage ganz klar, dass wir uns jetzt noch einmal 30 Minuten reinhängen und alle 100 Prozent geben, auch in der Rückwärtsbewegung."

Mit zunehmender Sicherheit der Erlanger wurden auch die Mannheimer hektischer und unruhiger. Das vorher sehr präzise und geschmeidige Spiel der Gäste bekam Risse. Durch Leidenschaft und Kampfgeist konnte der Turnerbund den HC schließlich doch noch knacken und den Zuschauern eine sehr spannende Endphase bescheren. Zwei Minuten vor dem Abpfiff zeigte die Anzeigentafel ein fettes und verdientes 5:6 an. Tendenz: Ausgleich Erlangen.

"Wir haben das Spiel in den ersten 40 Minuten verloren"

Die Hausherren erhöhten den Druck und versuchten in vielen Chancen, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Vergebens. "Heute haben wir das Spiel in den ersten 40 Minuten verloren", sagt Lukas Bernet. "Am Ende wäre mehr drinnen gewesen. Aber das Spiel hat trotzdem Spaß gemacht und die Stimmung im Team ist gut."

Dennoch waren es zwei Niederlagen in Folge, die Konkurrenz hingegen punktete. Für den Turnerbund wird es wieder eng. Die Erlanger sind Tabellensechster, dicht gefolgt vom ASV München und Freiburg. Für Lukas Bernet und seine Mannschaftskollegen heißt es nun Ärmel hochkrempeln und wichtige Punkte gut machen.

"Nachdem Freiburg jetzt zwei Spiele am Wochenende gewonnen hat, stecken wir wieder mitten im Abstiegskampf. Für uns bedeutet das jetzt, die Fehler des Wochenendes im Training aufzuarbeiten und dann am besten schon nächsten Samstag im Heimspiel gegen den MSC wieder zu punkten. Unser Ziel ist es natürlich mit dem Doppelwochenende in Freiburg und Ulm in zwei Wochen den Nichtabstieg perfekt zu machen."

TB Erlangen: Heimgärtner; Meyer, L. Bernet, Braun, Wank, Heinrich, Hertlein, Nayel, J. Bernet, Potrykus, T. Dauphin, F. Dauphin.

KASIA PAUHSE