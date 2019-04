Erlangen: Willkommen im Club der 100-Jährigen

Franz Krufcyzk kam am 2. April 1919 auf die Welt - vor 14 Minuten

ERLANGEN - In Erlangen leben sieben über 100-Jährige und vier genau 100-Jährige, im Frühling 2019 kommt noch einer dazu: Der frühere Ladenbesitzer Franz Krufcyzk feiert heute Geburtstag. Er wurde am 2. April 1919 geboren.

Das Geburtstagskind Franz Krufczyk mit seinen Söhnen Jürgen (links) und Karl (rechts) in Alterlangen. © Horst Linke



Das Geburtstagskind Franz Krufczyk mit seinen Söhnen Jürgen (links) und Karl (rechts) in Alterlangen. Foto: Horst Linke



Drei Kerzen für 100 Jahre: Der erste Kuchen war schon am gestrigen Montag fertig. Die Zahlen 1,0,0 stecken auf der Glasur, es werden noch einige weitere Festtagsleckereien dazu kommen: Denn Franz Krufczyk, das Geburtstagskind, erwartet in seinem Haus in Alterlangen rund 30 Besucher, darunter auch Bürgermeisterin Elisabeth Preuß.

Bilderstrecke zum Thema Die "Seekuh": Eine unvergessene Erlanger Eisenbahn Vor nunmehr 50 Jahren fuhr der letzte Personenzug von Neunkirchen am Brand nach Erlangen. Geblieben sind ausdrucksstarke Bilder und viele Anekdoten rund um die Sekundärbahn namens "Seekuh".



Am Vortag aber ist der (Noch)99-Jährige ziemlich tiefenentspannt. Die morgendliche Lektüre der Erlanger Nachrichten hat er, ganz ohne Brille, um zehn Uhr schon hinter sich: "Die Tageszeitung ist das Wichtigste", sagt er.

Viele Stammkunden

Bilderstrecke zum Thema Panzer, Blitzkrieg und Goodbye: Als die US-Army in Erlangen war Im Juni 1993 gab die US-amerikanische Regierung bekannt, den Militärstandort Erlangen aufzugeben. Rund ein Jahr später, am 30. Juni 1994, verließ die US-Armee dann offiziell das Areal im Stadtosten. Wir blicken zurück auf die Jahre der "Ferris Barracks" - wo heute der Röthelheimpark wächst.



Das ist für einen, der viele Jahre ein Geschäft in der Inneren Brucker Straße direkt neben den Räumen der Lokalzeitung hatte, fast schon eine Selbstverständlichkeit. 1948 eröffnet der gebürtige Oberschlesier dort seinen ersten Lebensmittelladen, den er "Krufczyk" nennt, später zieht er mit seinem Geschäft in die Goethestraße.

Auf rund 30 Mitarbeiter kommt der Kaufmann in all der Zeit, stets hat er vier bis sechs Angestellte, die sich im Wechsel ablösen. Die meisten waren über einen langen Zeitraum bei Krufczyk beschäftigt, zwei seiner früheren Mitarbeiterinnen kommen sogar zu seiner Geburtstagsfeier. Im Lauf der Jahre gewinnt er immer mehr Stammkunden, auch wenn einige seinen Namen anfangs nur schwer aussprechen können. "Im Allgemeinen", betont er, "habe ich mich in Erlangen gut eingelebt".

"Die Geschäfte aufzubauen, war das Schwierigste", sagt Franz Krufczyk im Rückblick und fügt an: "Ich würde alles wieder genauso machen." Wohl dem, der das von sich und seinem Leben sagen kann. Ihm jedenfalls glaubt man das sofort.