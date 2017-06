Erlangen: Windböen bremsten Fahrgeschäfte aus

ERLANGEN - Weißblauer Himmel, der Wind weht leicht böig durch die Baumwipfel, die Sonne scheint — ein idealer Tag für einen Besuch der Bergkirchweih. So dachten viele und wunderten sich, als am Mittwochnachmittag zahlreiche Fahrgeschäfte den Betrieb einstellten. Doch damit hat es seine Richtigkeit, heißt es auf Nachfrage bei der Stadt.

OB Florian Janik, Stadtbrandrat Friedhelm Weidinger, Referent Thomas Ternes und einige Stadträte machten einen Berg-Rundgang und bedankten sich bei den Rettungs- und Sicherheitskräften für ihre Arbeit. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Nachdem beim Riesenrad alle Passagiere ausgestiegen waren, stand es still. Genauso wie der Turm von "Hangover". Wegen einer Sturmwarnung. Bei den beiden höchsten Fahrgeschäften auf der Bergkirchweih ging nichts mehr. Das konnten manche Festbesucher noch irgendwie nachvollziehen, nicht aber, als dann auch beim Auto-Scooter nichts mehr ging.

"Wieso der Auto-Scooter?", sei auch ihre erste Reaktion gewesen, gesteht Ordnungsamtmitarbeiterin Petra Zerrahn. Doch im Baubuch, das jedes Fahrgeschäft und auch jedes Zelt auf dem Berg haben, sei genau festgeschrieben, wer bei welcher Windstärke was machen muss.

Also zum Beispiel, welches Fahrgeschäft bei Windstärke 7 und welches erst bei Windstärke 10 schließen oder wann und auf welcher Seite eine Zeltwand geöffnet oder eine Markise bei einem Bierkeller hochgezogen werden muss.

Der Deutsche Wetterdienst, zu dem Feuerwehr und Polizei direkten Kontakt haben und dessen Vorhersagen beispielsweise auch der Nürnberger Flughafen verwendet, sagte am Mttwochnachmittag Windböen bis zur Stärke 8 vorher. Der Koordinierungskreis von Polizei, Feuerwehr und dem Veranstalter — der Stadt — , der bei Sicherheitsfragen am Berg einberufen wird, entschied, dass man sich nach der Wettervorhersage richten werde. "Wir müssen uns auf solche Spezialisten verlassen", sagt Zerrahn. "Wir möchten unser Fest so wenig wie möglich beeinträchtigen, aber Sicherheit geht vor."

Die Sicherheitskräfte wurden damit beauftragt, Schausteller und Festwirte zu informieren. Eine Durchsage wurde allerdings nicht gemacht. Dies sei nicht nötig gewesen, heißt es von Seiten der Stadt.

Infolge der Maßnahmen, die durchgeführt worden seien, habe keine Gefahr für die Besucher bestanden. Halbstündlich wurde die Wettervorhersage überprüft.

Um 17.30 Uhr hieß es, dass die Gefahr durch die starken Böen vorbei sei. Bei Windstärke 5 bis 6 konnten alle Fahrgeschäfte wieder in Gang gesetzt werden.

