Erlangen: "Wir können uns ein Bürgerbegehren vorstellen"

ERLANGEN - Ein möglicher Verkauf der Grünfläche am Manhattan-Kino rückt näher. Noch vor der Sommerpause sollen den Stadträten die Pläne — womöglich schon zum Beschluss — vorliegen. Eine Interessengemeinschaft will eine Bebauung verhindern — und brachte das Thema in den Stadtrat.

Was wird aus dieser Grünfläche am Manhattan-Kino mitten in der Innenstadt? Inzwischen haben vier Bewerber Interesse an dem Grundstück. Foto: Archivfoto: Sippel



Die Aufregung ist Roswitha Schnappauf im Stadtrat deutlich anzumerken: Für ihr Statement vor dem Gremium braucht sie mehrere Minuten. Das verwundert aber nicht: Schließlich ist sie keine Politikerin. Die Erlangerin wohnt in der Südlichen Stadtmauerstraße und ist damit unmittelbare Anwohnerin des Manhattan-Kinos.

Sie spricht als Bürgerin vor dem und vor allem zum Gremium. "Wie können wir Ihren Aussagen Glauben schenken", sagt sie nach der offiziellen Bürgerfragestunde zum Thema an die Adresse von Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) samt Stadtrat und fährt fort, "zum einen planen Sie ein teures Grünkonzept, zum anderen wollen Sie Privatleuten und vielen Bürgern der Stadt eine vorhandene Grünfläche verweigern und sie einem Bebauungsplan zur Verfügung stellen?"

Die Frage sitzt: Mit dem eingeleiteten Interessenbekundungsverfahren könnten Bewerber zwar darlegen, wie sie sich eine kulturelle Nutzung vorstellen könnten, erwidert Janik, zugleich gebe es aber keinen Anspruch auf einen Verkauf der Fläche. Der Stadtrat könne also auch entscheiden, dort die kleine Freizeit- und Spielplatzfläche zu erhalten. "Wir wollen nicht irgendetwas Beliebiges haben, sondern nur etwas, das wirklich Qualität und Nutzen hat."

Qualität und Nutzen hat für Roswitha Schnappauf, die in der jüngsten Stadtratssitzung als Vertreterin der Interessengemeinschaft (IG) "Rettet die Grünanlage beim Manhattan" auftritt, die Fläche nur dann, wenn sie eine der letzten grünen Oasen mitten im Stadtzentrum bleibt. "Wir können die Anlage verschönern und mit wenig Geld zum Kleinod machen", berichtet sie im Gespräch mit den EN.

Das "ganze Gerede unter dem Deckmäntelchen ,Das Manhattan darf nicht sterben‘ sei doch nur "Augenwischerei". Dass die Fläche mit zahlreichen gesunden Bäumen und vielen Sträuchern verkauft werde, sei für sie so gut wie sicher. Wenn es aber dazu kommt, würde die IG nicht zögern, eine Unterschriftenaktion zu starten. Schon jetzt sind in dem Zusammenschluss unter anderem Naturschutzorganisationen, der Kinder- und Jugendschutzbund sowie Denkmalschützer und Bürger vertreten. "Wir können uns einen Bürgerentscheid und ein Bürgerbegehren durchaus vorstellen", kündigt Schnappauf gegenüber dieser Zeitung an.

Noch ist es nicht so weit: Derzeit wird innerhalb der Verwaltung eine Art Bewertung der vier eingereichten Baukonzepte erarbeitet. Das Papier wird daraufhin dem Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung womöglich bereits zum Beschluss vorgelegt. Das Prozedere soll voraussichtlich noch vor der Sommerpause abgeschlossen sein.

An dem betroffenen Gebiet an der Güterhallenstraße haben neben zwei Unbekannten der Nürnberger Kinomogul Wolfram Weber und die Erlanger Kinobetreiber Elisa Coburger und Peter Zwingmann Interesse (wie mehrfach berichtet).

Einige Stadträte, insbesondere aus den Fraktionen der Erlanger Linken (Erli), der ÖDP und den Freien Wählern (FW), sehen eine Bebauung allerdings kritisch. So appelliert Erli-Stadtrat Johannes Pöhlmann an jene, die die Grünfläche an sich nicht für erhaltenswert betrachten, doch an die nahe Zukunft zu denken: "Wenn wir irgendwann einmal Platz für die Stadt-Umland-Bahn und den Busbahnhof brauchen, werden wir froh sein, wenn wir die Fläche noch haben". Zudem sei das Areal mit einer Bushaltestelle wichtig für alle Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel. Pöhlmanns Fazit: "Ich plädiere, nicht zu verkaufen."

Auch ÖDP-Stadtrat Frank Höppel sieht einen Verkauf skeptisch: "Es ist die letzte freie Fläche in der Innenstadt und hat darüber hinaus auch noch eine der wenigen barrierefreien Toiletten". Gunther Moll von den Freien Wählern ist ebenfalls klar gegen einen Verkauf des Geländes. Er habe gerade London und Berlin besucht und habe dort wieder einmal gesehen, wie wichtig Grünflächen für Städte seien. "Diese großen Städte haben große Parks", sagte er, "und Erlangen als kleine Stadt hat kleine Parks — ein ganz wichtiger davon ist die Anlage am Manhattan".

Für diesen sehr anschaulichen Satz gibt es viel Applaus. Natürlich auch und ganz besonders von Roswitha Schnappauf.

