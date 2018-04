Erlangen: Worauf es beim Essen fürs Baby ankommt

ERLANGEN - "Essen ist ein Erlebnis für alle Sinne." Nicht umsonst hat die in Nürnberg lebende Ernährungsberaterin Juliana Bell diesen Satz im Vorwort ihres Buchs "Das Beikost ABC" (Eigenverlag) stehen. Die Freude am Essen betrachtet sie als einen wichtigen Aspekt des sozialen Miteinanders — und sie steht auch im Mittelpunkt der Ernährungskurse, die sie regelmäßig für Eltern in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt abhält.

Juliana Bell, Ernährungsberaterin für Kinder, kocht im Mütterzentrum Foto: Ralf Rödel



"In Büchern über Kinderernährung wird häufig ausführlich auf die einzelnen Nährstoffe eingegangen. Das finde ich aber gar nicht so gut", sagt Juliana Bell im Gespräch mit den EN am Rand ihres Beikost-Kurses im Mütterzentrum Erlangen. "Eltern machen sich dann zu viele Gedanken über die einzelnen Nährstoffe. Dabei vergessen sie, worauf es wirklich ankommt."

Für Kinder ist Dabeisein das Größte. Das Gleiche essen wie Mama und Papa, ein Stück Banane, Gurke, Brokkoli oder Pastinake anfassen, riechen, schmecken — so macht Essen Spaß, und das sei das Wichtigste, meint die Ernährungsberaterin. "Wir essen nicht Eisen oder Zink. Wir essen die ganzen Lebensmittel. Das kommt häufig zu kurz."

Kein Zweifel, die Frage "wie ernähre ich mein Kind richtig?" stellen sich viele Eltern von Kleinkindern. Vor allem wenn zum Stillen (oder Fläschchen) die erste Beikost hinzukommt, ist die Unsicherheit häufig groß. Das beginnt schon bei der Frage, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist. "Ein fixes Datum gibt es nicht", stellt Juliana Bell klar. Jedes Kind entwickele sich anders. Doch zwischen dem fünften und siebten Lebensmonat zeigen die meisten Kinder, dass sie selbst essen möchten und bereit dafür sind, zusätzlich zur Milch auch andere Nahrung zu sich zu nehmen.

Am liebsten wollen sie das haben, was sie die Eltern essen sehen. Das solle man ihnen, soweit möglich, auch geben, empfiehlt Juliana Bell. Zwar würden Erwachsene manche Dinge essen, die für Kinder nicht geeignet seien. "Im Alltag isst man aber durchaus Dinge, die Babys auch essen können." So könne man Gurke oder Paprika kurz andünsten und den Kindern als Sticks geben. Oder Gemüsestücke aus dem Topf nehmen, bevor man stark würzt.

Nicht der industriell hergestellte Fertigbrei im Gläschen sollte also laut Juliana Bell auf dem täglichen Speiseplan stehen, sondern Selbstgekochtes. Dabei ist ihr klar, dass häufig ohnehin schon gestresste Eltern nicht auch noch etwas brauchen können, das ihnen viel Zusatzarbeit macht. "Das Kochen muss entspannt und Routine im Alltag sein", meint sie und liefert Tipps, wie das zu schaffen ist. Dabei greift sie auf ihre eigenen Erfahrungen als zweifache Mutter zurück. Die Theorie liefert sie nebenbei mit.

Vom Wert des eigenen Kochens mit "gesunden" Lebensmitteln — viel Gemüse, vollwertig, möglichst wenig Zucker — ist sie ohnehin überzeugt. Als junge Frau hat sie am eigenen Leib die Auswirkungen einer eher ungesunden Ernährungsweise erfahren. Nachdem sie auf einem Bauernhof in Brasilien in einer Familie aufgewachsen war, wo immer selbst gekocht wurde, ging sie nach ihrem Studium der Betriebswirtschaftslehre für ein Jahr in die USA. Bereits nach drei Monaten hatte sie dort zehn Kilogramm zugenommen, "und das, obwohl ich nicht mal Fastfood gegessen, sondern jeden Tag selbst gekocht habe".

Weshalb also die Gewichtszunahme? Sie habe Cookies gekauft und Milcheis statt dem in Brasilien üblichen Fruchteis, "ich habe nicht viel davon gegessen, aber es hat mein System durcheinander gebracht". Die Lebensmittel seien alle verarbeitet gewesen, die Milch zum Beispiel sei mit Zusätzen versehen gewesen. "Für mich hat alles süß geschmeckt. Als ich wieder daheim in Brasilien war, konnte ich keinen Zucker mehr essen. Ich habe ihn weggelassen. Nach sechs Monaten hatte ich mein Gewicht wieder."

Der Liebe wegen kam Juliana Bell 2001 schließlich nach Deutschland. Nach der Geburt ihrer beiden Kinder hat sie eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht. Soeben ist ihr zweites Buch erschienen. "Die besten Rezepte für Mäkelkinder" (BuchVerlag für die Frau) heißt es. Darin geht es darum, wie man bei wählerischen Kindern bis zum Grundschulalter Lust am Kochen und Essen weckt.

"Das ist der Zeitpunkt, wo Kinder Probleme mit Gemüse und Obst haben", sagt Juliana Bell. Dabei greift sie auf Erlebnisse mit ihren fünf und acht Jahre alten Töchtern zurück. "Ich habe zwar die Theorie im Kopf, aber das reicht nicht", erklärt sie. Eigene Erfahrungen lässt sie demnach nicht nur in ihre Bücher einfließen, sondern auch in ihre Kurse und Seminare. "Ich lebe meine Kurse", meint sie.