Erlangen: Zoff wegen Mehrkosten für Frankenhof

CSU sorgt sich um mittelfristige Finanzplanung - Informationspolitik kritisiert - vor 49 Minuten

ERLANGEN - Die Erhöhung der Baukosten für den Frankenhof in Erlangen von 28 auf jetzt 32,2 Millionen Euro hat im Haupt- und Finanzausschuss zu einem offenen Schlagabtausch zwischen CSU und OB Janik geführt. Kritisiert wurde dabei vor allem die Informationspolitik der Stadtspitze.

Die Erhöhung der Sanierungkosten für den Frankenhof sorgte im Hauptausschuss für einen offenen Schlagabtausch zwischen Opposition und Stadtspitze. © Horst Linke



Im großen Ratssaal ist die Luft stickig. Die nichtöffentliche Sitzung des Hauptausschusses dauerte sehr lange und die Sonne hat den Raum kräftig aufgeheizt. Auch im übertragenen Sinn herrscht dicke Luft. Die CSU ist ziemlich sauer, dass die geplante Sanierung des Frankenhofs deutlich teurer kommt als zunächst veranschlagt. Statt 28 Millionen Euro geht man nun von Baukosten in Höhe von 32,2 Millionen Euro aus. Komisch nur, wundert sich Birgitt Aßmus, Fraktionsvorsitzende der CSU, dass diese Hiobsbotschaft erst bekannt wurde als der Haushalt schon unter Dach und Fach war. "Das habe ich in 20 Jahren Stadtratsarbeit noch nicht erlebt", empört sie sich. Die CSU befürchtet nun Auswirkungen auf den aktuellen Haushalt und den mittelfristigen Finanzplan, in dem "diese zusätzlichen Kosten nicht enthalten sind". Stattdessen werde von der Stadtspitze so getan "als ob alles schon wird".

Aßmus‘ Fraktionskollegin Gabriele Kopper kann sich ebenfalls "beim besten Willen nicht vorstellen", dass man vor der Verabschiedung des städtischen Etats nicht gewusst hat, dass das Projekt teurer wird. Sie greift Oberbürgermeister Florian Janik direkt an: "Wenn Sie es nicht gewusst haben, dann haben Sie Ihre Verwaltung nicht im Griff." Kopper kritisiert darüber hinaus, dass es vom Denkmalschutz offensichtlich keine Mittel für den denkmalgeschützten Frankenhof gibt.

OB Janik weist die Anwürfe mit Nachdruck zurück. Gleichzeitig bricht er eine Lanze für die Stadtverwaltung. "Sie sind schnell und umfassend informiert worden", entgegnet das Stadtoberhaupt. Alles andere sei "arg konstruiert". Zuvor hatte schon Stadtplanungsreferent Josef Weber berichtet, dass der mit der Sanierung beauftragte Architekt am 24. Januar die Verwaltung informiert habe. Zwei Tage später erhielten auch die Stadträte die Nachricht. "Schneller geht es nicht", so Weber. Und beim Thema Denkmalschutz, ergänzt Florian Janik, sei auch "noch nicht das letzte Wort gesprochen".

Lars Kittel, Fraktionschef der FDP, tadelt im Gegenzug die CSU. Die Kritik laufe ins Leere, wenn man keine Beweise vorlegen könne. "Wenn Sie nicht mehr haben, dann bleibt es eine Unterstellung", sagt er in Richtung CSU. Ihn verblüffe insgesamt die Diskussion, da es nach Verabschiedung des Haushalts ständig zu Veränderungen komme. "Das ist doch ganz normal." Die CSU solle die Kirche im Dorf lassen, so Kittel.

Welche Auswirkungen die Kostensteigerung für den Neubau auf den mittelfristigen Finanzplan haben und ob Projekte wie die Sanierung des Marie-Therese-Gymnasiums oder des Bergkirchweihgeländes dadurch – wie von Gabriele Kopper befürchtet – in Schleudern geraten, kann der Bau- und Planungsreferent nicht sagen.

"Der Politik obliegt es, was gestreckt oder geschoben wird."

Kritik gibt es auch an den zu erwartenden Zusatzkosten für die Stellplätze des Frankenhofs. Nachdem die Stellplatzsatzung der Stadt Erlangen auch für den Frankenhof gilt, müssen zirka 160 Stellplätze nachgewiesen werden.

Ob diese zum Beispiel komplett abgelöst werden oder man sich an anderer Stelle einmietet, ist noch unklar. Wie Josef Weber sagt, bereite die Verwaltung ein entsprechendes Papier vor. Das soll noch vor der Sommerpause den Stadträten zur Beratung vorliegen.

MARKUS HÖRATH