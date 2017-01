Erlangen: „Zuversichtlich, dass es eine Lösung gibt“

Universitäts-Präsident zum Scheitern des geplanten Teil-Umzugs der TechFak auf das Nürnberger AEG-Gelände - vor 26 Minuten

ERLANGEN - Mit dem geplanten Teil-Umzug der TechFak von Erlangen auf das Nürnberger AEG-Areal wird es nichts. Was sagt dazu der Uni-Präsident?

Auf das AEG-Gelände werden keine Lehrstühle der TechFak kommen. © Archivfoto: Jo Seuß



Die Nachricht hat die Friedrich-Alexander-Universität (FAU) und ihren Präsidenten, Professor Joachim Hornegger, in der Weihnachtspause erwischt. Am Montag hat der FAU-Präsident seinen Dienst wieder aufgenommen – und sich nun gegenüber unserer Zeitung erstmals öffentlich zum gescheiteren Teil-Umzug der Technischen Fakultät (TechFak) nach Nürnberg geäußert.

„Die Planungen für die Ansiedlung eines Teils der TechFak auf dem AEG-Gelände werden nicht weiterverfolgt“, sagte Hornegger, „nachdem die baufachlichen Bewertungen des Areals gezeigt haben, dass dieses für das Vorhaben städtebaulich und wirtschaftlich nicht geeignet ist.“

Dass das Gelände den Anforderungen der Universität nicht genüge, nannte auch der bayerische CSU-Finanzminister Markus Söder in einer gemeinsamen Presseerklärung mit seinem CSU-Kollegen, Wissenschaftsminister Ludwig Spaenle, als Grund für das Scheitern. In der Erklärung wurde er (wie berichtet) wörtlich zitiert: „AEG war zu klein und zu teuer. Für den großen Wurf braucht es einfach mehr Platz.“

Ursprünglich wollte der Freistaat 100 Millionen Euro für den Erwerb des Gebietes im Nürnberger Westen ausgeben. Das hatten drei Ressortchefs (neben Spaenle und Söder auch Innen- und Bauminister, Joachim Herrmann) Ende April 2015 bei einer Pressekonferenz in Nürnberg präsentiert.

Mit dem Umzug sollte mit mindestens 36 von 55 Lehrstühlen die Mehrzahl der Ingenieurswissenschaften in Nürnberg angesiedelt werden, darunter die prestige-, weil von Wirtschaft und Forschung besonders förderträchtigen Fächer Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik. Die Gespräche zwischen dem Land Bayern und der Eigentümerin, der MIB-Gruppe, hatten sich seither in die Länge gezogen — und waren Ende 2016 als gescheitert erklärt worden. Die beiden CSU-Minister Söder und Spaenle aber halten, wie sie vor wenigen Tagen kundtaten, an den Umzugsplänen fest. Doch der Dritte im Bunde, Minister Joachim Herrmann, bleibt bedeckt und verweist auf seine Ministerkollegen. Auf Anfrage will er sich zu der Sache nicht äußern. Als Alternative zum AEG-Areal soll nun offenbar das Gebiet rund um die Nürnberger Brunecker Straße im Gespräch sein.

Zur Standortfrage, so heißt es in der Uni-Pressestelle, nimmt auch die Hochschule nicht konkret Stellung. Hornegger sagt nur so viel: „Ein zusätzlicher Standort muss die starke Zersplitterung der Technischen Fakultät beenden und ist damit unabdingbar für den Ausbau der Spitzenposition der FAU in Forschung und Lehre sowie die weitere Schärfung des Profils der Universität.“

Eine günstige Verkehrsanbindung, die Verfügbarkeit der benötigten Fläche sowie die Bereitstellung vollständiger Studiengänge auf dem Hauptcampus seien die wichtigsten Kriterien für ein geeignetes künftiges Uni-Areal, so der FAU-Präsident. Die Politik wisse um diese Bedürfnisse, so Hornegger weiter, und habe deutlich signalisiert, sie als Basis für die Sondierung alternativer Geländeoptionen zugrunde zu legen. Welcher Standort als neues Uni-Areal in Frage komme, werde von der Staatsregierung sorgfältig geprüft.

„Wir sind zuversichtlich, dass die zuständigen Ministerien uns eine geeignete Lösung vorschlagen werden, die unsere FAU stärkt und zukunftssicher aufstellt“, sagt Hornegger.

SHARON CHAFFIN