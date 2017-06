Erlangen: Zwei Einbrüche - ein Täter?

Am gleichen Ort wurden Imbiss und Bäckerei aufgehebelt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Bisher Unbekannte sind von Dienstag auf Mittwoch sowohl in einen Imbiss als auch in eine Bäckereifiliale in der Erlanger Kurt-Schumacher-Straße eingebrochen.

Symbolbild © colourbox.com



Die Einbrüche passierten zwischen Dienstagabend, 21 Uhr und Mittwochmorgen, 5 Uhr, nicht weit voneinander entfernt.

Der betroffene Imbissstand wurde auf dem Kundenparkplatz eines Baumarkts in der Kurt-Schumacher-Straße aufgebrochen, in dessen Gebäude sich auch die Bäckereifiliale befindet.

Möglicherweise dieselben Täter hebelten erst die Eingangstür des Imbissstands auf, wo sie zwar nichts entwendeten, aber einen Sachschaden von rund 500 Euro anrichteten, bevor sie auf noch unbekannte Weise in die Bäckereifiliale eindrangen und dort Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeuteten.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die Spurensicherung vor Ort, während die Kripo Erlangen mit allen weiteren Ermittlungen betraut ist und um Zeugenhinweise bittet.

Die Nummer des Hinweistelefons lautet: (09 11) 21 12-33 33.

en