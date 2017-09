Erlangen: Zwei Radfahrer bei Unfall verletzt

Autofahrer missachtete in der Sedanstraße das Rotlicht - vor 6 Minuten

ERLANGEN - In der Erlanger Innenstadt ist es am Montagnachmittag zu einem schwereren Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern gekommen.

Symbolbild © colourbox.com



Bei dem Verkehrsunfall, der sich gegen 16 Uhr in Erlangen ereignet hat, wurden zwei Radfahrer zum Teil schwer verletzt.

Ein Pkw-Fahrer war bei Rotlicht aus der Sedanstraße kommend in die Nägelsbachstraße gefahren. Dabei kollidierte er mit zwei Radfahrern, erläuterte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken auf Anfrage.

Nach Angaben des Sprechers wurde bei dem Zusammenstoß eine Radfahrerin schwer verletzt. Sie wurde mit dem Verdacht auf einen Beinbruch in die Chirurgie eines Krankenhauses in der Nähe gebracht. Auch der zweite Radfahrer wurde mit mittleren Verletzungen in die Chirurgie einer Klinik gebracht.

Die Polizei sperrte die Unfallstelle ab und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Nähere Informationen zu dem Pkw-Fahrer und dem Unfallhergang lagen zunächst allerdings noch nicht vor.

sc