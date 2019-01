Erlangen: Zweirad ging in Flammen auf

Feuerwerkskörper könnte Brand ausgelöst haben - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In der Silvesternacht war die Erlanger Feuerwehr nicht groß gefordert. Anders am Neujahrsmorgen: Da ging ein Zweirad in der Jaminstraße in Flammen auf.

Die Feuerwehrmänner konnten verhindern, dass das Feuer von dem Moped auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in Erlangen übergriff. © Klaus-Dieter Schreiter



Die Feuerwehrmänner konnten verhindern, dass das Feuer von dem Moped auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in Erlangen übergriff. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Gegen 0.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil es auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Jaminstraße angeblich brannte. Als der Löschzug eintraf, stand allerdings ein Moped unter einem Balkon in Flammen, das Feuer hatte auch schon die Wärmedämmung eines Mehrfamilienhauses großflächig in Brand gesetzt. Die Kräfte konnten den Brand schnell löschen und auch ein Übergreifen auf den Balkon verhindern. Das Moped ist nur noch Schrott.

Damit sich das Feuer nicht hinter der Isolierung weiter ausbreitet, musste diese um die Brandstelle herum großflächig entfernt werden. Das erledigten die Männer von einer Rettungsplattform aus. Warum das Moped in Brand geriet ist bislang nicht zweifelsfrei geklärt, jedoch könnte ein Feuerwerkskörper den Brand ausgelöst haben.

Aus Sicht der Erlanger Feuerwehren war es ansonsten ein "normaler" Silvesterdienst. Die Kräfte der Ständigen Wache sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Alterlangen, Erlangen-Bruck und Erlangen-Büchenbach wurden zwischen Mitternacht und vier Uhr morgens zu insgesamt acht Einsätzen im Stadtgebiet gerufen.

In sechs Fällen waren Abfallbehältnisse in Brand geraten, und zwar in der Schwedlerstraße, in der Fraunhofer Straße, in der Dechsendorfer Straße, in der Steinforststraße und Am Europakanal sowie in der Hertleinstraße.

In der Luitpoldstraße musste eine Schaufensterscheibe verschalt werden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

kds