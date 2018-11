ErlangenPass mit immer größerem Angebot

ERLANGEN - In Erlangen kann man viel erleben: im Theater, bei Konzerten oder beim Sport. Seit 2016 hilft der ErlangenPass dabei, dass alle Menschen in der Stadt an diesen Angeboten teilnehmen können. Die Angebote für Besitzerinnen und Besitzer wird dabei ständig ausgeweitet.

Theater Erlangen © pr_by Jochen Quast



So bietet neu der Sport-Club Eltersdorf Ermäßigungen auf alle Sparten und Aktivenbeiträge. Und auch die Zahl der Apotheken, die mit dem Pass Rabatte geben, wächst stetig.

Den Pass erhalten unter anderem Empfänger von Arbeitslosengeld II (Hartz IV), von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, von Hilfe zum Lebensunterhalt und Wohngeld sowie Asylbewerber. Personen, die den Pass bereits besitzen, können ihn ab sofort für 2019 verlängern. Die Verlängerung ist ohne vorherige Terminvereinbarung montags von 14 bis 18 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 12 Uhr im Sozialamt möglich (Rathaus, 5. OG, Zimmer 503/504).

Erforderlich sind hierzu ein entsprechender Leistungsbescheid des Jobcenters oder des Sozialamtes oder eine Bescheinigung über die Berechtigung und der vorhandene ErlangenPass. Ein schriftlicher Antrag muss nicht ausgefüllt werden. Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Sozialleistungen erhalten, können zusätzliche Leistungen für Bildung und Teilhabe gewährt und über den ErlangenPass abgerechnet werden. Hierfür ist ein gesonderter Antrag für jedes Kind erforderlich.

Weitere Informationen im Internet unter www.erlangenpass.de oder telefonisch unter (09131) 86-1930, -2459, -2539, -1932.