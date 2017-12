Erlangens freundlichster Busfahrer heiratet im Stadtbus

Michael Fuchs entscheidet sich für eine ungewöhnliche Trauung - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Michael Fuchs, der Busfahrer mit den freundlichen Sprüchen über der Windschutzscheibe, und seine Jessica haben sich am Samstag das Ja-Wort gegeben. Wo? Natürlich im Bus.

Wo sonst "Schönen Feierabend!" steht, stand diesmal "Just Married": Jessica und Michael Fuchs. © Foto: Aslanidis



Natürlich war er nicht einfach nur dabei, der Bus, mit dem Michael Fuchs (30) tagtäglich seine Schichten fährt. Als "freundlichster Busfahrer der Stadt" wurde der 30-Jährige bekannt, weil er freundliche Botschaften auf die Anzeige wirft, sobald die Schicht beendet ist. So auch am Samstagabend, doch diesmal war dann doch alles anders: "Hochzeitsbus" stand vorne drauf, und der Bus, mit dem sonst Schulkinder, Rentner oder Berufstätige durch Stadt und Landkreis kutschiert werden, wurde kurzerhand zum Trauungssaal.

"Dort, wo der Rollstuhlplatz ist, haben wir einen Stehtisch aufgebaut", erzählt der frisch vermählte Busfahrer. Mit Gattin Jessica (30) und den Hochzeitsgästen ging es vom Standesamt Großgründlach hinauf zum Marloffsteiner Wasserturm. Auf dem Parkplatz gab es eine freie Trauung mit Rednerin, ehe sich Michael und Jessica noch einmal das Ja-Wort gaben – ohne mit Alkohol anzustoßen. Fuchs’ Trauzeuge ist kein Busfahrer, so dass der Bräutigam selbst zurück zum Großparkplatz fahren musste. Dazu prangte "Just Married" samt Herz über der Windschutzscheibe.

Vor 15 Jahren haben sich Jessica und Michael Fuchs über einen Online-Chat kennen gelernt, damals lebte sie noch in Berlin und er in Fürth. Nach wenigen Wochen schien die Liebe schon wieder erloschen – "eine Fernbeziehung war in diesem Alter nicht so einfach", sagt Michael Fuchs. Doch der Kontakt hielt all die Jahre dann doch, auch, als die ersten Ehen der beiden zerbrachen. "Vor drei Jahren haben wir uns gedacht: Probieren wir es eben doch noch einmal."

Nun wohnt Jessica, die vier, sieben, zehn und zwölf Jahre alte Söhne mit in die Ehe gebracht hat, bei Michael in Baiersdorf. Einen der Buben nimmt ihr frisch Vermählter jeden Morgen mit nach Spardorf in die Schule. "Der ist natürlich mächtig stolz vor seinen Kumpels, dass ich den Bus lenke."

Idee kam von der Gattin

Das ist Jessica, die im "Babystübchen" arbeitet, ebenfalls. Von ihr kam auch die Idee mit der Trauung im Bus. Weil doch das Busfahren viel mehr ist als nur ein Job für ihren Michael, den es glücklich macht, wenn Passanten stehen bleiben und grinsen müssen, weil er mal wieder "Schönen Feierabend!" oder "Allmächd is das kalt" auf seinem Bus stehen hat.

Flitterwochen machen die beiden erst in den Winterferien, gestern musste Michael Fuchs ja wieder arbeiten. "Die Kinder kommen sonst ja nicht in die Schule", sagt er. Mit seiner Jessica soll es ein paar Tage nach London gehen – aber dann nicht mit dem Bus, sondern mit dem Flieger.

Aus seinem Alltag berichtet Michael Fuchs über Facebook und Online-Blog als "FoxonTour"

en