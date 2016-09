Erlangens Innenstadt wird zur Allee der Nachhaltigkeit

ERLANGEN - Sport, Bewegung, Ernährung: Das alles und noch mehr, steht am Nachhaltigkeitstag "Deine Stadt und Du" am Samstag in Erlangen auf dem Programm. Mehr als 50 Vereine, Initiativen, städtische und staatliche Ämter, die Erlanger Stadtwerke und die Universität Erlangen-Nürnberg beteiligen sich an diesem Aktionstag.

Auch eine Tafel zum Mitmachen wird es auf dem Nachhaltigkeitstag geben. Foto: Roland Fengler



Der Nachhaltigkeitstag 2016 fällt dabei deutlich größer aus als vergleichbare Veranstaltung in der Vergangenheit. Fast die gesamte Innenstadt, vom Hugenottenplatz bis zum Botanischen Garten, lädt von 10 bis 17 Uhr zum Mitmachen, Experimentieren und Ausprobieren ein.

Alleine über 30 Gruppen und Initiativen präsentieren sich im sogenannten Mitmachhaus auf dem Schlossplatz. Es hat den Grundriss einer Wohnung mit Zimmern, Küche, Garten, Werkstatt und Carport.

Schnippeln mit Musik

Gleich daneben ist Schnippel-Disko angesagt. Hintergrund: Täglich landen Lebensmittel auf den Müll, nur weil sie nicht der Norm entsprechen. In einer Gemeinschaftsaktion wird solch "nicht vermarktbares" Gemüse mit viel Spaß geschnippelt, gekocht und gemeinsam ausgelöffelt.

Der Aktionskoch Wam Kat macht aus dem Gemüse eine leckere Suppe, die kostenfrei ausgegeben wird. DJ Thiemwork sorgt dafür, dass nicht nur rhythmisch geschnippelt, sondern die Schnippelei auch in die Beine geht: Tanzen ist ausdrücklich gewünscht.

Darüber hinaus präsentieren sich vom Hugenottenplatz über die Hauptstraße zum Schlossplatz, im Schlossgarten und Botanischen Garten und hinter dem Theater zahlreiche Ämter und Einrichtungen mit ihren Angeboten und jede Menge Mitmachaktionen nicht nur für die kleinen Besucher.

Mit dabei sind unter anderem das Amt für Soziokultur, das Sportamt, das Amt für Umweltschutz und Energiefragen sowie das Amt für Veterinärwesen und gesundheitlichen Verbraucherschutz sowie der Eigenbetrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung.

Eine Tauschbörse für Kleidung und Alltagsgegenstände gibt es ebenso wie eine Apfelsortenausstellung. Eine Apfelbaum-Allee, bestehend aus rund 200 verschiedenen Apfelsorten, führt quer durch den Schlossgarten bis zum Botanischen Garten. Wer will, kann sogar einen oder mehrere Apfelbäume kaufen. Auf einer langen Festtafel in der Hauptstraße zwischen Hugenottenplatz und Schlossplatz — eine Kunstaktion des Nürnbergers Johannes Volkmann — können Besucher aufschreiben, was für sie unbezahlbar ist. Die Ergebnisse sollen zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen einer Ausstellung präsentiert werden.

Reime im E-Werk

Der eigentliche Auftakt ist aber bereits am Freitag mit einem Poetry-Slam im E-Werk (Fuchsenwiese 1, Großer Saal). Es wird gereimt und geflüstert, getobt und verführt – mit allen Mitteln, die der Sprache zur Verfügung stehen. Zu den Mitwirkenden gehören mit Mona Harry aus Kiel, Thomas Spitzer aus Regensburg, Bumillo aus München auch der Erlanger Lokalmatador Lucas Fassnacht. Gemeinsam stellen sie sich ab 20 Uhr dem Thema Nachhaltigkeit.

Karten sind im Vorverkauf für 8 Euro erhältlich, der ermäßigte Preis beträgt 4 Euro beziehungsweise mit "ErlangenPass" 1 Euro.

