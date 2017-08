Erlangenshots lädt zur Instabiketour in Erlangen

Radtour für Fotografen am 1. September: Die Anmeldung läuft - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Fotografen aufgepasst: Die Instagram-Gruppe Erlangenshots bietet am Freitag, 1. September, zusammen mit dieser Zeitung eine "Instabiketour", also eine Radtour für Fotografen, an.

Eine Fototour mit dem Fahrrad: Das ist der Plan. © NN



Eine Fototour mit dem Fahrrad: Das ist der Plan. Foto: NN



Radeln ist schön, Radeln macht Spaß, in und um Erlangen empfiehlt es sich sogar, das Fahrrad zu nehmen. Die Idee lag also nahe, nach den ersten Insta-Walks auch eine "Instabiketour" zu machen. Die Instagram-Gemeinschaft Erlangenshots, die 2018 bereits zum dritten Mal eine große Foto-Ausstellung in der Stadtbibliothek organisieren wird, lädt am 1. September zur Radtour ein.

Bei einem Foto-Spaziergang, einem sogenannten Insta-Walk, treffen sich die Nutzer des Sozialen Netzwerks Instagram, um gemeinsam Orte zu besuchen und dabei Fotos zu machen. Genau das soll nun auch auf einer Fahrradtour möglich sein. Los geht es um 14.30 Uhr. Treffpunkt ist am Großparkplatz Parkplatzstraße/Gerberei an der Unterführung der A73. Die Streckenlänge beträgt etwa 18 Kilometer und führt über die Thalermühle nach Alterlangen, zum Wasserwerk, über den Kanal nach Büchenbach, Frauenaurach und Bruck.

Die Radtour ist kostenlos, aber die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Deshalb ist eine Anmeldung erforderlich, per Email an Organisator Volker Aschenbrenner volkeras@outlook.com

Bilderstrecke zum Thema Finissage der Erlangenshots: Der letzte Insta-Walk Die Erlangenshots-Ausstellung neigt sich dem Ende entgegen. Zur Finissage haben die Veranstalter zum Insta-Walk geladen: Los ging es auf dem Dach des Rathauses, über die Redaktion der Erlanger Nachrichten weiter zur VHS, zur Stadtbibliothek, zur Schneiderei des Theater Erlangen und dann zum Stadtmuseum.



Katharina Tontsch Redakteurin für Sport & Lokales in Erlangen E-Mail