Erlangenshots und die Liebe zur Heimat

Die Instagram-Ausstellung zeigt die Stadt aus vielen Perspektiven - vor 32 Minuten

ERLANGEN - Die Instagram-Ausstellung Erlangenshots zeigt die schönsten Bilder Erlangens. Zur Vernissage kamen 250 Neugierige in die Stadtbibliothek. Die Liebe zur Fotografie war überall spürbar, aber auch die Liebe zur Heimat.

Vieles zu entdecken gibt es auf den Erlangenshots-Fotos in der Stadtbibliothek. © Fotos: Ulrich Schuster



Vieles zu entdecken gibt es auf den Erlangenshots-Fotos in der Stadtbibliothek. Foto: Fotos: Ulrich Schuster



Der Gang ist schon fast ganz leer, da will auch die Mama noch einmal mit aufs Bild. Thomas Schmitt beugt sich herunter, zückt sein Smartphone und drückt ab. Zum x-ten Mal fotografiert er sich und sein Bild, sein ausgezeichnetes Bild, das es in die Instagram-Ausstellung Erlangenshots geschafft hat. Zu sehen ist darauf das Riesenrad der Erlanger Bergkirchweih, auch schon x-mal fotografiert. Doch Schmitt zeigt es aus einer anderen Perspektive, große Buchstaben leuchtend vor dem Wahrzeichen: LIEBE steht dort.

"Bergkirchweih = Liebe" schreibt @pixelschmitt, wie sich Thomas Schmitt auf seinem Instagram-Account nennt, unter das Foto. "Ich bin gebürtiger Erlanger, war in meinem ganzen Leben nur in einem Jahr nicht auf der Bergkirchweih." Der Berg, sagt der 36-Jährige, gehöre einfach dazu. "Im vergangenen Jahr habe ich ein wenig beim Fotografieren herumprobiert, dann hat sich die Perspektive so ergeben."

Bilderstrecke zum Thema Ist das schön: Instagram-Vernissage in Erlangen Die Instagram-Ausstellung Erlangenshots ist eröffnet! Am Dienstagabend kamen rund 250 Fotografen und Interessierte in die Stadtbibliothek, um sich die schönsten Fotos Erlangens anzusehen.



Der Erlanger arbeitet in der Marketing- und Kommunikationsbranche, zudem führt er einen Reise-Blog. Bei Instagram hat er sich vor vier Jahren angemeldet. "Am Anfang habe ich viel experimentiert." Hauptsächlich postet Schmitt von seinen Reisen. Unterwegs nutzt er das Netzwerk auch zur Recherche, was an welchen Orten interessant sein könnte. In Erlangen fotografiert er selten.

"Doch egal wo, ich schaue immer, dass es eine gewisse Qualität hat." Das bedeutet nicht, mit der besten Kamera-Ausrüstung losziehen zu müssen. "Meine Instagram-Fotos sind alle mit dem Handy aufgenommen." Die Standardfilter nutzt Schmitt nicht, dafür bearbeitet er händisch die Bilder nach. Spielereien, die auf Instagram zu einem perfekten Bild fast schon dazugehören.

Auch Thomas Schmitt hat es mit seinem Riesenrad-Bild in die Ausstellung geschafft. © Fotos: Ulrich Schuster



Auch Thomas Schmitt hat es mit seinem Riesenrad-Bild in die Ausstellung geschafft. Foto: Fotos: Ulrich Schuster



Das Bergkirchweih-Foto ist Schmitts Premiere in der Erlangenshots-Ausstellung. "Darauf bin ich schon stolz. Deshalb habe ich auch meine Mutter zur Vernissage mitgebracht." Die bekommt diese Woche ihren ersten Laptop, Smartphone und Instagram sind ihr fremd. Die Ausstellung besuchen Mutter und Sohn trotzdem gemeinsam. Denn Bilder aus der Heimatstadt sieht sich jeder gerne an.

Zum zweiten Mal hat ein Team aus der Instagram-Szene zusammen mit vielen Erlanger Institutionen die Suche und Auswahl der Erlangenshots organisiert. Eine Jury, unter anderem mit Oberbürgermeister Florian Janik und dem ehemaligen EN-Fotografen Bernd Böhner, hat die besten Bilder prämiert. Die Hauptausstellung ist seit Dienstag in der Stadtbibliothek zu sehen, weitere Ausstellungen zu verschiedenen Themen kann man bis 20. Juni im Rathaus-Foyer, der VHS, dem Theater Erlangen und dem Stadtmuseum besuchen.

Auch die Erlanger Nachrichten gehören zu den Organisatoren, in der Redaktion (Innere Brucker Straße 11) sind noch bis 16. Juli immer montags bis freitags, 15 bis 18 Uhr, die besten Sport-Fotos der Stadt ausgestellt. Mehr als 4000 Bilder waren am Ende unter dem themenübergreifenden Hashtag #erlangenshots17 zu finden. Die schönsten Fotos haben es in die Stadtbibliothek geschafft. Darunter auch das von Thomas Schmitt.

Anmeldung zum Insta-Walk am Samstag, 20. Mai, hier.

Bilderstrecke zum Thema #ERSportSHOTS: Pre-Vernissage bei den Erlanger Nachrichten Die Vielfältigkeit des Erlanger Sports in Instagram-Bildern eingefangen: Das erwartete die Besucher der #ERSportSHOTS. Aus mehr als 100 Fotos haben EN-Redakteure eine Auswahl getroffen. Besuchen können Sie die Ausstellung der #ERSportSHOTS noch bis 16. Juli immer montags bis freitags, 15 bis 18 Uhr, in der Redaktion der Erlanger Nachrichten (Innere Brucker Straße 11, 2. Stock).



KATHARINA TONTSCH