Erlanger Abenteuerspielplatz wäre beinahe abgebrannt

Eine Holzhütte auf dem dicht bebauten Areal hatte Feuer gefangen

ERLANGEN - Nur knapp ist der Abenteuerspielplatz Taubenschlag im Erlanger Stadtteil Büchenbach einer Katastrophe entgangen. Die Feuerwehr konnte ein brennendes Holzhaus gerade noch löschen.

Nur knapp ist der Abenteuerspielplatz Taubenschlag im Erlanger Stadtteil Büchenbach einer Katastrophe entgangen. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand auf dem beliebten Abenteuerspielplatz Taubenschlag an der Odenwaldallee im Erlanger Stadtteil Büchenbach gemeldet. Dort stehen unter anderem etliche Holzhütten, die die Kinder selbst gezimmert haben.

Die Freiwillige Feuerwehr Büchenbach und der Löschzug der Ständigen Wache waren schnell am Einsatzort. Flammen züngelten da bereits aus einem etwa zwei mal drei Meter großen und rund vier Meter hohen Holzhaus am Rande des Areals. Andere selbst gezimmerte hölzerne Hütten stehen in unmittelbarer Nähe.

Während die Büchenbacher Wehr den Löschangriff von außen startete, gingen die Kräfte der Ständigen Wache von innen gegen die Flammen vor. Das Feuer war dann schnell gelöscht, sodass größerer Schaden gerade noch verhindert werden konnte. Wäre das Feuer später entdeckt worden, dann hätte das ganze eng mit Holzhütten bebaute Areal in Flammen aufgehen können.

Zum Unglücksort geeilt war auch der Chef vom Amt für Soziokultur der Stadt Erlangen, Stephan Beck, zu dessen Ressort der Abenteuerspielplatz gehört. Über die Brandursache ist derzeit noch nichts bekannt, Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden hält sich in Grenzen.

