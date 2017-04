Erlanger Abfallbehälter mit Pfandringen "aufrüsten"

Jugendparlament und Seniorenbeirat sprachen sich gemeinsam für die Anschaffung solcher "Ringe" aus - vor 7 Stunden

ERLANGEN - Mit einem Gemeinschaftsantrag plädieren Jugendparlament und Seniorenbeirat an die Stadt, sogenannte Pfandringe an Abfallbehältern anzuschaffen.

Pfandflaschen und -Dosen stehen in einem „Pfandring“, der an einem öffentlichen Müllbehälter (hier in Bamberg) angebracht ist. Diese Pfandringe sollen das Flaschensammeln auch menschenwürdiger machen. © David Ebener/dpa



Pfandflaschen und -Dosen stehen in einem „Pfandring“, der an einem öffentlichen Müllbehälter (hier in Bamberg) angebracht ist. Diese Pfandringe sollen das Flaschensammeln auch menschenwürdiger machen. Foto: David Ebener/dpa



Bei Pfandringen handelt es sich um ein Gestell, das um Mülleimer installiert wird, um das Abstellen von Leergut zu ermöglichen. Die Stadt sollte, so meinen die beiden Gremien, die Abfallbehälter im öffentlichen Raum damit "aufrüsten".

Nach Ansicht von Jugendparlament und Seniorenbeirat der zwei Gremien gelangt sehr viel Leergut aus Bequemlichkeit in den Müll, verschwindet somit aus dem Kreislauf und wird nicht recycelt. Dies sei, so die Begründung des Antrages, nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern es ginge auch Geld verloren. Menschen, die aus wirtschaftlicher Not im Abfall nach Pfandflaschen suchen, unterliegen zudem einem Verletzungsrisiko durch Scherben oder andere scharfkantige Gegenstände.

Durch Pfandringe könnten Passanten ihr Leergut guten Gewissens abstellen und Pfandsammler müssten nicht in die Mülleimer greifen, so das Argument von Jugendparlament und Seniorenbeirat. Flaschen und Dosen würden im Recyclingkreislauf bleiben und nicht im Restmüll landen. Durch Sammeln des Leerguts gebe es weniger Scherben, also einen geringeren Reinigungsaufwand für die Stadt.

en