Erlanger AfD wählt Kandidaten für die Bundestagswahl

Paul Viktor Podolay setzte sich gegen Lutz Korthals durch - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Der Direktkandidat der Alternative für Deutschland (AfD) im Wahlkreis 242 (Erlangen) ist der gebürtige Slowake Paul Viktor Podolay.

Die Mitglieder der Alternative für Deutschland (AfD) haben auf ihrer Aufstellungsversammlung am Donnerstagabend in Erlangen unter Ausschluss der Medien den Direktkandidaten für die Bundestagswahl 2017 gewählt, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei.

Podolay, der 1982 mit seiner Familie aus der damaligen Tschechoslowakei nach Deutschland geflohen ist, setzte sich mit deutlichem Vorsprung gegen seinen Mitbewerber Lutz Korthals durch.

