Erlanger Altstadt präsentiert ihre Vielfalt

Am Sonntag gibt es ein umfangreiches Programm rund um den Martin-Luther-Platz - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Das Jubiläum ist zwar vorbei, doch auch in der 11. Auflage hat der „Tag der Altstadt“ am Sonntag, 25. Juni, von 11 bis 18 Uhr, wieder viel zu bieten.

Immer beliebt: Der "Tag der Altstadt" kommt bei den Besuchern - wie dieses Bild aus dem vergangenen Jahr zeigt - immer gut an. © Harald Sippel



Der Ort für die Pressekonferenz war wohl gewählt: Mitten im Foyer des Stadtmuseums stellen Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) und Stefan Backer als Vertreter des City-Managements und des Altstadtforums das umfassende Programm vor: Schließlich findet der Großteil der Veranstaltungen am Sonntag, 25. Juni, eben rund um das Stadtmuseum oder auch im Stadtmuseum statt: So bietet allein die kulturelle Einrichtung am Martin-Luther-Platz selbst diverse Mitmachaktionen vom Schau-Brauen bis hin zum Schreiben mit Tinte und Feder.

Schon am frühen Sonntagmorgen geht es los mit der Schnäppchenjagd auf dem Altstadtflohmarkt am Martin-Luther-Platz. Ab 11 Uhr verwandelt sich die nördliche Innenstadt in einen wahren Erlebnis-Parcours. Dann gibt es hier all das zu sehen, was es sonst nie zu sehen gibt. Über 50 einzelne Programminhalte versprechen Spiel, Spaß und Spannung für Jung und Alt.

Rund 20 private Hauseigentümer laden Besucher zu „grünen Einblicken“ ein, um sich von dem Charme und der Idylle versteckter Innenhöfe verzaubern zu lassen.

Im „Künstlerwinkel“ erwarten eine Kreativwerkstatt, eine Galerie und Malschule sowie ein Porzellan-Atelier interessierte Gäste. Das Stadtforscherhaus am Saugraben und das Gärtchen der „Perlen-Liesl“ stehen offen, es wird Familiengeschichte aufgetischt, und in einem alten Gewölbe in der Pfarrstraße erzählt eine Vortragsreihe mit Multimediashow die (hochaktuelle) Geschichte der Erba, porträtiert die Brucker Wehrkirche und bringt Denkmalschutz mit energieeffizienter Sanierung in Einklang.

Um die Stadtwerdung Erlangens, um Kriegszerstörung, den Stadtbrand und um Wiederaufbau geht es bei einem Rundgang entlang der Altstädter Stadtmauer. Mit dabei sind unter anderem auch der Botanische Garten. Dort erfahren die Besucher, wie ein Erlanger Brasilienreisender die Palmen erforscht.

Bei einer Familienführung durch die sonst nicht öffentlich zugänglichen Bereiche gewährt das Theater Erlangen einen Blick hinter die Kulissen des Barocktheaters.

Das Orgelkonzert samt -führung in der Altstädter Kirche zählt in den Augen der Veranstalter zu den „Klassikern“ beim Tag der Altstadt. Die Auswahl an diesem Tag ist also riesig.

Mehr Informationen finden Sie unter www.altstadt-erlangen.de.

sc