Erlanger Anabolika aus Island

31 Jahre alter Doping-Laborant kann sich ein Leben in Freiheit teuer erkaufen - vor 9 Stunden

ERLANGEN - Wegen schwerer Verstöße gegen das Anti-Doping-Gesetz musste sich ein 31-jähriger Erlanger vor Gericht verantworten. Allen Erwartungen zum Trotz beließ es Richter Wolfgang Gallasch bei einer Bewährungsstrafe. Dafür muss der Angeklagte allerdings tief in die Tasche greifen.

Mit nicht ganz legalen Mitteln Muckis aufgebaut. © afp/Roberto Schmidt



Mit nicht ganz legalen Mitteln Muckis aufgebaut. Foto: afp/Roberto Schmidt



Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich sein Studium zu finanzieren. Dem einen stecken die Eltern ein paar Scheinchen zu, der nächste muss einen Kredit aufnehmen. Andere verdienen sich den Lebensunterhalt mit Nebenjobs. Man munkelt sogar, dass einige Geld aus der Ausbildungsförderung (BAföG) beziehen sollen. So weit, so legal.

Aber dann wäre da noch Jan Mühl (Name geändert). Während seines Studiums ging der heutige Ingenieur leidenschaftlich gern ins Fitnessstudio, stählte seinen Körper und stieg sogar in die Bodybuilder-Szene ein. Plötzlich ist seine Frau schwanger, seine Schwiegermutter erkrankt an Krebs und mit seinem Studium ist er auch noch nicht fertig. Es wird finanziell eng am Ende des Monats. Was tun? Mühl versucht, sich mit dem Verkauf von Steroiden über Wasser zu halten. Und das funktioniert wunderbar.

Der Handel wird größer und größer, mit zwei Freunden richtet er kurz darauf einen Untergrundvertrieb in Island ein. Zwischen Ende 2013 und Mitte 2015 beschafft er unter anderem Laborgegenstände und Wirkstoffe, um die Anabolika künftig selbst zu produzieren. Jan Mühl lässt sich das Material dafür in seine Wohnung in der Erlanger Henkestraße liefern, von dort aus schnürt er unauffällige Pakete – sie trugen etwa die Aufschrift "Jägersauce" – und versendet sie postwendend weiter nach Reykjavik. Darüber hinaus ist er für die Buchhaltung im Unternehmen zuständig, er erwirtschaftet 17 600 Euro binnen kürzester Zeit und spielt sogar mit dem Gedanken, in die britische Bodybuilder-Szene zu expandieren.

Alles läuft wie geschmiert – bis ihm die Behörden auf die Schliche kommen. Seine Wohnung wird durchsucht, Beweismaterial sichergestellt. Als die Ausmaße des Handels offenbar werden, kommt er ab Juli 2017 für mehrere Wochen in Untersuchungshaft, auch seine beiden Komplizen werden verfolgt. Der Tatvorwurf: Unerlaubtes Handeltreiben und Inverkehrbringen von Dopingmitteln in nicht geringer Menge.

Eigentlich sei es laut Staatsanwaltschaft ein Fall für das Landgericht, da von einer Gesamtfreiheitsstrafe von über vier Jahren ausgegangen werden müsse. Mildernde Umstände lassen den Anklagevertreter die Verhandlung aber vor das Schöffengericht in Erlangen verlegen. Das mittlerweile geregelte Leben des Beschuldigten – ein guter Arbeitsplatz bei einem Reifenhersteller in Frankfurt, eine Familie, ein Haus – ist dabei einer der ausschlaggebenden Punkte. Zudem sei er aus der Szene ausgestiegen, habe auch selbst nichts mehr konsumiert. Daher fordert der Staatsanwalt lediglich dreieinhalb Jahre Haft.

"Immer noch zu viel", meint dagegen die Verteidigung, die ihren Mandanten mit aller Macht auf Bewährung in Freiheit sehen will. Sie beruft sich auf den nach Angaben des Gerichts verhältnismäßig selten benutzten Paragrafen 41 des Strafgesetzbuchs, durch den es ermöglicht wird, einen Teil der Freiheitsstrafe in eine Geldbuße umzuwandeln.

Als Grund führen die beiden Rechtsbeistände exakt dieselben Fakten wie der Staatsanwalt an – mit Erfolg.

Gallasch und seine Schöffen lassen sich auf den Kompromiss ein. Dennoch kommt dem umfassend geständigen Angeklagten das "große Entgegenkommen" teuer zu stehen, denn ein Jahr Knast will finanziell auch entsprechend ersetzt sein – 25 200 Euro, aufgeteilt in 360 Tagessätze zu je 70 Euro, darf er nun an die Staatskasse blechen. Zusätzlich zum Wertersatz für die Anabolika, die etwa 17 500 Euro ausmachen. Da er den Geldbeutel schon in der Hand hat, kommen die Gerichtskosten sowie eigene Auslagen auch noch auf ihn zu. Eine teuer erkaufte Freiheit, die Jan Mühl im nun bürgerlichen Leben anständig zu nutzen wissen sollte.

WOLFGANG SEMBRITZKI