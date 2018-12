Erlanger Arbeiter verletzte sich an einem Sägeblatt

46-Jähriger wollte in einer Erlanger Fabrik störende Späne entfernen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Mit der Hand in das Sägeblatt einer Schneidemaschine ist am Dienstag gegen 14.30 Uhr ein 46-Jähriger in einer Erlanger Metallbearbeitungsfabrik geraten.

Die Polizei konnte bei dem Betriebsunfall bislang kein Fremdverschulden feststellen. © Katrin Müller



Die Polizei konnte bei dem Betriebsunfall bislang kein Fremdverschulden feststellen. Foto: Katrin Müller



Der Arbeiter war an einer Maschine für Metallzylinderzuschnitte beschäftigt. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand wollte er störende Metallspäne von der Auflage der Schneidemaschine entfernen.

Dabei geriet er mit der Hand an das Sägeblatt und erlitt eine Schnittwunde am Handrücken. Die Verletzung musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Ein Fremdverschulden wird derzeit ausgeschlossen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

en