Erlanger ASB lädt ins neue "KleiderKaffee" ein

Geselliger Nachbarschaftstreffpunkt in der Hartmannstraße eröffnet - vor 3 Minuten

ERLANGEN - Das neue "KleiderKaffee" des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) ist in der Hartmannstraße offiziell eröffnet worden.

Im offenen Kreis und fröhlicher Stimmung wurde das ASB -„KleiderKaffee“ eingeweiht. Die Mitglieder des Arbeiter-Samariter-Bundes freuen sich auf Kunden. Foto: Micha Schneider



Im Zuge der Flüchtlingsströme seit Sommer 2014 wurden massig Kleidung gespendet, um den Geflüchteten eine Ersthilfe in Form der einfachsten Lebensnotwendigkeiten zu leisten.

Aus diesem Grund wurde im Rahmen der Eröffnung der Notunterkunft in der Rathenaustraße in einer nahegelegenen Industriehalle eine Kleiderkammer eröffnet. Diese gewährte den Flüchtlingen nicht nur eine kostenlose Erstausstattung, sondern verkaufte auch Kleidung zu geringen Preisen. Nach der Schließung der Notunterkunft musste auch für die Kleiderkammer ein neuer Standort gefunden werden. Und so zog man in die Hartmannstraße 134 um.

Das einladende, helle Geschäft verbreitet eine entspannte Atmosphäre und lädt neben dem Klamottenstöbern nun auch zum Kaffee oder alkoholfreiem Getränk zum kleinen Preis ein.

Man möchte eine andere Stimmung erzeugen, hieß es. Das "KleiderKaffee" ist nicht mehr nur Kleiderkammer, sondern steht auch für einen offenen sozialen Treffpunkt, in dem Menschen zusammenkommen können. "Hier sollen alle Gesellschaftsschichten willkommen sein, auch kulturelle oder soziale Grenzen können in entspannter Geselligkeit bei einem Kaffee überwunden werden", sagt Dirk Goldstein, Vorstandsvorsitzender des ASB Regionalverbandes und SPD-Stadtrat.

Da der Andrang von Geflüchteten nicht mehr so hoch ist, gilt das Angebot nicht mehr hauptsächlich für sie, sondern für jeden, der qualitativ gut erhaltene gebrauchte Kleider zu einem guten Preis erstehen möchte.

Das "KleiderKaffee" steht ganz im Trend der immer beliebter werdenden Flohmärkte und Second-Hand-Shops, eben auch mit der Möglichkeit zum Treffen, Plaudern und Bleiben.

"Viel Erfolg weiterhin und ein großes Dankeschön an das motivierten Team vom ASB", wünschte Bürgermeisterin Elisabeth Preuß dem Personal, das größtenteils ehrenamtlich mitarbeitet.

Jeden Montag und Donnerstag von 10 bis 16 Uhr steht das "KleiderKaffee" vorerst offen, zum Einkauf, aber natürlich auch zur Spende von gebrauchten Kleidern.

Und selbstverständlich ist jeder eingeladen, gemeinsam bei einem Kaffee zu verweilen.

luh