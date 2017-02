Erlanger Auszubildende helfen Kindern in Guatemala

Drei findige Nachwuchskräfte der Firma Lukas Hydraulik in Eltersdorf kreierten wackelfreie Stative für Teleskope - 02.02.2017 16:00 Uhr

ERLANGEN - In einem Workshop ungewöhnlicher Art haben drei Auszubildende des Bereichs Zerspanungstechnik der Firma Lukas Hydraulik ihr gesamtes Repertoire einsetzen müssen, um zehn Teleskope mit wackelfreien Stativen auszurüsten.

Sie arbeiteten zusammen: Maxim Imgrund, Kaan Baysal, Johannes Bienias und Bela Langmar, Leiter gewerbliche Ausbildung (v. l.). © privat



Sie arbeiteten zusammen: Maxim Imgrund, Kaan Baysal, Johannes Bienias und Bela Langmar, Leiter gewerbliche Ausbildung (v. l.). Foto: privat



Diese sollen auf den Vulkan Agua (Wasser), Fuego (Feuer) und den Acatenango gerichtet Kindern und Erwachsenen den Blick auf die etwa 3850 m hohen Vulkane ermöglichen. Sie werden im Ort San Miguel Dueñas im „Kaffeehochland“ Guatemalas in einem extra dafür errichteten Turm zum Einsatz kommen.

Erwarteter Ökotourismus wird über die Eintrittsgelder das Centro Madre Teresa fördern. Dieses wurde vor vier Jahren mit Erlanger Spendengelder (die EN berichteten ausführlich) gebaut. Im Zentrum arbeiten heute ein Allgemeinmediziner, ein Zahnarzt, eine Ernährungsberaterin und eine Psychologin. Der Hilfsbedarf ist so groß, dass es bereits erweitert werden muss.

Zunächst war geplant, das Centro Madre Teresa mit einem kleinen Aussichtsturm zu versehen. Schnell hat sich aber ergeben, dass es besser ist, einen eigenen Turm zu errichten. Hier sollen Kinder und Besucher vieles über Vulkane unter anderem über den aktiven Fuego über Sterne und den Mikrokosmos erfahren können. Erlanger Bürger stifteten für diese Idee ein großes Sternenteleskop, elf Teleskope und vier Mikroskope. Diese werden zusammen mit Azubi Stativen versendet.

2015 ist Rainer Siegismund, der frühere Lukas Geschäftsführer, der von Anfang an unbürokratische Hilfe für Kinder in Guatemala geleistet hat, leider jung verstorben. Zu seinen Ehren soll das Bauwerk mit Einverständnis des Ortes San Miguel Dueñas und seiner Bewohner den Namen „Siggi-Observatorium“ erhalten. Mitarbeiter der in Eltersdorf ansässigen Firma Lukas Hydraulik engagieren sich ehrenamtlich bereits seit vielen Jahren bei der Hilfe für Kinder in Guatemala. So haben sie zum Beispiel medizinische Geräte, Computer und Rollstühle verpackt, zollamtlich abgewickelt und versendet.

Geld gesammelt

Zur aktuellen Finanzierung des Turmes trugen die Firma und ihre Mitarbeiter mit gesammelten Geldern von 3000 Euro bei. Der Löwenanteil der rund 50 000 Baukosten wird von dem Ort selbst getragen. Der Turm ist in Zentralamerika einzigartig. Durch die zu erwartende rege Nutzung kann vielen Kindern und Müttern im Centro Madre Teresa geholfen werden.

Der guatemaltegische Künstler Pepo Toledo hat im Auftrag seines Erlangen Künstlerkollegen und Ideengebers Dieter Erhard das Design und die künstlerische Außengestaltung des Observatoriums entwickelt. Eröffnung ist am 23. April dieses Jahres.

en