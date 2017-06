Erlanger Autor schreibt kritische Serbien-Geschichten

ERLANGEN - Der aus der jugoslawischen Wojwodina stammende Erlanger Autor und ehemalige SPD-Stadtrat Stefan Barth legt bei seinen Erinnerungen, aktuellen Reflexionen und kritischen Beschreibungen der (auch deutschen) Zeitumstände nach: "Zweiländer-Geschichten" heißt sein neues Buch, das sich mit Deutschland und überwiegend mit Serbien beschäftigt.

Publikation mit Hang zu historischer Aufrichtigkeit: Die Illustration auf dem Cover des Buchs „Zweiländer-Geschichten“ von Stefan Barth. Foto: Harald Sippel



Dass sich Stefan Barth auf die heimischen Zustände – also in Deutschland und Westeuropa – ausgesprochen kritisch bezieht, ist schon aus seinen früheren Schriften bekannt, auch dass er gerne Anekdotisches, gelegentlich sogar Lyrisches hinzufügt. Dabei ist sein Hang zu historischer Aufrichtigkeit und sein Festhalten an sozialer Gerechtigkeit von bemerkens- und bewunderswerter "Sturheit".

Stur bleibt er aber auch bei der anhaltenden Kritik am serbischen Nationalismus, den er für viele Fehlentwicklungen beim Zerfall Jugoslawiens, aber auch bei der Verhinderung guter nachbarschaftlicher Beziehungen in der Nach-Tito-Aera auf dem Balkan verantwortlich macht.

Serbiens Selbstbild als "das einzige Volk auf der Welt, das seine Niederlage feiert" (nämlich auf dem heute kosovarischen Amselfeld im Jahr 1389), bekommt ausführliche 260 Seiten zugeteilt – Seiten, die spannend zu lesen sind, da sie teils ungeheuerliches Unrecht aufspießen, nationalistisch aufgeladene Dummheit, gepflegte Vorurteile und eine religiös unterfütterte brutale Machtausübung, die sich um Menschlichkeit nicht schert.

Das mag für Kenner – vor allem aus dem donauschwäbischen Publikum — bekannt sein, Barths Blick jedoch seziert den aktuellen serbischen Nationalismus gnadenlos. Seine Einschätzung: Die serbische Regierung (welcher Couleur auch immer) kann vor dem Hintergrund einer ausbleibenden Aufarbeitung der eigenen Geschichte zu keinem stimmigen Nationalbewusstsein kommen, ist an einer ernsthaften Korrektur ihres Geschichtsbilds nicht interessiert.

Zwar kommen in dem Band auch junge kritische Serben zu Wort, doch Barths Pessimismus überwiegt. Das Unrecht, der Ethnozid an den Donauschwaben, die Vertreibung und geschichtliche Auslöschung, bleiben unaufgearbeitet.

Barths neues Buch, das sich an seine früheren Bände nahtlos anschließt ("Über kleine und große Leute", "Der Junge aus der Nachbarschaft"), verlangt vom Leser einiges Durchhaltevermögen. Wer "durchhält", wird aber faktenreich beschert. Ein Tipp: Das Inhaltsverzeichnis befindet sich am Buchenende.

Stefan Barth, Zweiländer-Geschichten, Verlag Donauschwäbische Kulturstiftung München, 354 Seiten, 13,90. Im Buchhandel oder bei via E-Mail an stefan.barth.er@gmx.de

