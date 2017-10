Erlanger Band Fiddler's Green tourte durch Japan

ERLANGEN - Die Erlanger Band"Fiddler’s Green" tourt schon seit vielen Jahren mit viel Erfolg durch ganz Europa. Nun wurde ein neuer Kontinent "erobert": Eine Woche lang gastierten die Folk-Rocker in Japan.

Die Musiker der Erlanger Band „Fiddler’s Green“ tourten durch Japan: Bei den Konzerten herrschte beste Stimmung und ab und zu blieb Zeit, Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. © Fiddler’s Green



"Japan ist ein tolles Land. Obwohl wir uns in den Städten lediglich kurz direkt ums Hotel oder um die Konzerthallen umsehen konnten, haben wir einiges mitbekommen. Schließlich waren wir mit dem Shinkansen unterwegs. Ein echtes Highlight!" Stefan Klug, Geiger von "Fiddler’s Green", kommt ins Schwärmen, wenn er von der ersten Tournee seiner Band durch Fernost berichtet. Tolle Fans, ausverkaufte Hallen – und die Fahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug. "Für mich ist das etwas ganz Besonderes. In meinem Elektroingenieursstudium habe ich mich intensiv mit dem Thema Neigetechnik auseinandergesetzt. Ich musste lange warten, bis ich endlich mal mit dem Shinkansen fahren konnte", erzählt Klug.

Doch natürlich war er mit seiner Band nicht zur Sightseeing-Tour nach Japan aufgebrochen. Nein. Die Fans, die "Fiddler’s Green" bereits dort hat, sollten endlich mal ihre Lieblingsband live sehen können — und zudem sollten natürlich noch mehr Japaner auf den "Irish Speedfolk" der Erlanger aufmerksam gemacht werden. Schließlich stoßen dort nicht nur europäische Metal-Bands auf viel Neugierde: "Schon die Pogues hatten dort viele, viele Fans", stellt Klug klar. Und ergänzt: "Dass wir als Deutsche Irish-Folk machen, ist dort übrigens kein Thema. Auch bei unseren Interviews hat niemand nachgefragt, worum wir als Deutsche Irish-Folk machen. Da zählt nur die Musik."

Ein Ausflug nach Japan hätte eigentlich schon vor sechs Jahren stattfinden sollen: "Damals kam der Störfall im Kernkraftwerk Fukushima dazwischen. Wir waren 2011 als Support-Act von ,Flogging Molly’ gebucht. Nach langem Überlegen haben wir aber aufgrund der Ereignisse abgesagt."

Als nun wieder die Anfrage kam, zögerten die Jungs von "Fiddler’s Green" nicht lange. "Wir haben in Japan eine Plattenfirma, die unsere Alben veröffentlicht und dort über 10 000 CDs verkauft. Wir wussten also, dass wir dort ankommen", sagt Klug. Dass aber die drei Konzerte so ein großer Erfolg werden, überraschte die Band-Mitglieder dann doch. Die Auftritte in Osaka, Nagoya und Tokyo in Clubs mit einer Kapazität bis zu 1000 Besuchern waren ausverkauft, die Stimmung bestens. Klug: "Bei vielen Stücken sang der ganze Saal mit. Das war sehr eindrucksvoll."

Angetan war Klug auch von der perfekten Organisation vor Ort. Selbst als bei der Anreise von München über Amsterdam aufgrund eines Sturms mehrere Gepäckstücke zwischen den Flughäfen verloren gingen und Instrumente fehlten, wurden schnell Lösungen gefunden: Ein hoher Manager des Instrumenten-Herstellers Roland brachte Stefan Klug eine elektronisches Akkordeon direkt in die Konzerthalle.

Nach dem Japan-Abenteuer schnaufen die Musiker von "Fiddler’s Green" erst einmal ein klein wenig durch. Im Studio werden Vorproduktionen für ein neues Album aufgenommen, und im November und Dezember folgt eine Unplugged-Tournee.

