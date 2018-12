Erlanger Band sammelt Geld für Debüt-Album

ERLANGEN - "#Zweiraumsilke" sind elf musikbegeisterte Jungs und Mädels aus Nürnberg, Fürth und Erlangen, die seit drei Jahren zusammen energiegeladene Konzerte geben. Nun will sich die Band einen Traum erfüllen und das erste eigene Album veröffentlichen. Dafür arbeitet man mit dem Berliner Produzenten Kraans de Lutin zusammen, der bereits für die Musik von Culcha Candela oder Seed verantwortlich zeichnete. Die erste Hälfte der Songs für das Album, das unter dem Titel "Detox" erscheinen soll, ist bereits im Kasten. Um die restlichen Nummern aufnehmen und die Veröffentlichung finanzieren zu können, läuft noch bis 6. Januar 2019 eine Crowdfunding-Kampagne auf Startnext.

Elf Musikerinnen und Musiker, von denen jeder und jede hundertprozentig hinter dem steht, was das Kollektiv tut: „#Zweiraumsilke“. Foto: Cris Civitillo



"Band ist in der Musik die Bezeichnung für eine Gruppe von Musikern, die sich üblicherweise unter einem einheitlichen Namen (Bandnamen) zusammengeschlossen hat, um gemeinsam zu musizieren." Soweit die genauso korrekte wie staubtrockene Wikipedia-Definition eines Begriffs, der gerade dann, wenn man noch weit unter 30 ist, so viel mehr umfasst: Eine Band, das ist idealerweise eine Bande im wahrsten Sinne des Wortes, eine Glaubensgemeinschaft, eine Gang, eine Familie, ein Versprechen, ein Traum, in dem man Verbundenheit, Freiheit, Selbstbestätigung und Action erleben kann, und zwar alles zur gleichen Zeit. Hat man "#Zweiraumsilke" einmal live gesehen, dann weiß man, wie sehr sie diesem Ideal entsprechen: Elf Musikerinnen und Musiker, von denen jeder und jede in jeder Sekunde hundertprozentig hinter dem steht, was das Kollektiv tut.

Dieser vitale Gemeinschaftsgeist, verbunden mit hohem musikalischen Niveau und viel Experimentierfreude, hat die Erlanger HipHop-Funk-Soul-Formation innerhalb kürzester Zeit weit über die Grenzen Frankens bekannt gemacht. "Es ist einfach unfassbar", freut sich Rapper Emma, der eigentlich Christian heißt und seinen irritierenden Spitznamen der Dampflok aus den Jim-Knopf-Abenteuern verdankt, "die Leute singen in Würzburg unsere Texte genauso mit wie in Lüneburg. Das ist alles vollkommen surreal für uns."

Rückblende: Wir sitzen vor einem Erlanger Studentencafé, er frühstückt, ich esse zu Mittag und man merkt es Emma an, wie er von der ersten Tour, die vor ein paar Tagen zu Ende gegangen ist, immer noch nachglüht. Es ging auch wirklich alles sehr schnell: Vor nicht mal drei Jahren stand die Ur-Besetzung zum ersten Mal auf der Bühne, nachdem Drummer Felix von der Szene-Kneipe "Gummi Wörner" gefragt worden war, ob er nicht eine Band hätte, mit der er spielen könne. Die hatte er zu dem Zeitpunkt zwar nicht, machte aber trotzdem einen Termin aus, kontaktierte einige Musiker, die er von einem Jazzworkshop kannte, die wieder andere kannten.

"Eigentlich wollten wir gar keine Band gründen", erinnert sich Emma, "es ging erst einmal nur um diesen einen Auftritt." Knapp drei Wochen blieben, um ein eineinhalbstündiges Programm auf die Beine zu stellen. Man jammte Stevie-Wonder- oder Charlie-Mingus-Nummern, über die Emma Freestyle-Raps improvisierte und zu denen Sängerin Rita den souligen Gegenpart lieferte. Schon bald fand man eine Richtung, die sich für alle gut anfühlte: Jazz, Funk und Hip-Hop waren die gemeinsamen Nenner, aus denen sich schnell auch eigene Stücke entwickelten. Beim ersten Auftritt drängten sich bereits rund 100 Besucher in dem kleinen Kellergewölbe und es ging dermaßen die Post ab, dass allen Beteiligten klar war, dass dies mehr werden würde als ein einmaliges Projekt. Es folgte eine Debüt-EP mit dem vielsagenden Titel "Zielstrebig planlos" und Einladungen zu großen Festivals wie Umsonst & Drinnen in Würzburg, dem Bardentreffen oder zu einer fünftägigen Russland-Tournee.

Wenn die Karriere der Band sich in diesem Tempo weiterentwickelt, dann stehen für viele der Mitglieder wohl schwere Entscheidungen ins Haus, schließlich gilt es nebenher noch einen Job oder ein Studium zu absolvieren. "Wir müssen aufpassen, dass wir unser Privatleben nicht vernachlässigen", sagt Emma, der selbst gerade sein Staatsexamen in der Kinderpflege macht, "andererseits müssen wir aber auch das Album finanzieren, also viel spielen. Das Schöne ist, dass wir uns auch abseits der Musik gegenseitig unterstützen."

