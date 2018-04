Erlanger Barock mit Perücken, Protz und Protestanten

Der Verein "Geschichte für Alle" startet mit einem bunten Strauß von Stadtrundgängen in die Saison 2018 in Erlangen - vor 44 Minuten

ERLANGEN - Der Frühling kommt und mit ihm wieder zahlreiche Möglichkeiten, die Geschichte der Stadt Erlangen zu entdecken. Der Verein "Geschichte für Alle" bietet hierzu einen bunten Strauß an Angeboten.

Ein Blick vom Turm der Hugenottenkirche über die Stadt (unser Bild entstand beim InstaWalk 2017) ist mittlerweile fester Bestandteil und gleichzeitig Höhepunkt des Rundgangs „Die Barockstadt Erlangen — Perücken, Protz und Protestanten“, der vom Verein „Geschichte für Alle“ angeboten wird. © Harald Sippel



"Wissenswertes über Erlangen": So lautet in Anspielung an den 1980er Hit der Band "Foyer des Arts" ein neues Angebot des Vereins. Auf dem Weg vom ehemaligen Stadtkern in der Altstadt bis zum neuen Zentrum um den Hugenottenplatz zeichnet der Rundgang dabei die Geschichte vom Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert nach. Nächster Termin ist Sonntag, 13. Mai, 14 Uhr, Treffpunkt: Martin-Luther-Platz, Eingang Stadtmuseum. Karten dafür gibt es vor Ort oder im Vorverkauf bei der Tourist Info Erlangen.

Bereits komplett ausgebucht sind die insgesamt acht Veranstaltungen, die in Kooperation mit dem Erlanger Tourismus und Marketingverein (ETM) unter dem Titel "Erlanger AllerHand-Tour" übers Jahr durchgeführt werden. Auf dem kulinarischen Rundgang, so das Konzept, stellen sich verschiedene Zünfte vor. Am Ende gibt’s was zum Essen und zwar nach einem Originalrezept aus dem Jahr 1756.

Im nächsten Jahr will man noch mehr Veranstaltungen anbieten, so Kathrin Lehnerer, beim Verein Geschichte für Alle zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Mit der Kooperation zwischen dem Verein und dem ETM ist sie sehr zufrieden. "Ich glaube, da kann etwas Gutes entstehen."

Das 275-jährige Bestehen der Universität würdigt der Verein "Geschichte für Alle" mit dem Rundgang "Zwischen Hörsaal und Fechtboden — Eine Universität prägt ihre Stadt". Nächster Termin ist Sonntag, 27. Mai, 14 Uhr, Treffpunkt: Neustädter Kirche, Eingang Turmfront. Karten gibt es vor Ort oder im Vorverkauf bei der Tourist Info Erlangen.

Als Rundgangklassiker hat sich die Führung "Die Barockstadt Erlangen — Perücken, Protz und Protestanten" etabliert. In der vergangenen Saison wurde die Turmbesteigung der Hugenottenkirche in das Konzept integriert und gilt seither als Highlight zum Abschluss der Führung. Aufgrund der positiven Resonanz der Teilnehmer bleibt diese auch in der Rundgangsaison 2018 fester Bestandteil der Stadtführung. Nächster Termin ist Sonntag, 22. April, 14 Uhr, Treffpunkt: Eingang Hugenottenkirche. Kathrin Lehnerer empfiehlt: "Einfach hingehen und dabei sein."

Der Verein "Geschichte Für Alle" besteht seit über 30 Jahren. 1985 von einer kleinen Gruppe von Geschichtsstudenten gegründet, zählt der Verein mittlerweile über 1200 Mitgliedern, darunter zahlreiche hauptamtliche sowie über 250 freie Mitarbeiter. Engagiert ist der Verein in den Städten Nürnberg, Fürth, Erlangen und Bamberg. Aktuell werden rund 70 Stadtrundgangsthemen sowie über 1000 Termine angeboten.

Das Gesamtprogramm des Vereins "Geschichte für Alle" liegt an zahlreichen öffentlichen Stellen in Erlangen sowie in der Geschäftsstelle des Vereins aus und kann auch dort kostenfrei bestellt werden. Das vollständige Programm ist unter www.geschichte-fuer-alle.de abrufbar.

