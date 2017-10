Erlanger Benefizläufer ganz auf der Sonnenseite

Spenden-Lauf im Schlossgarten zu Gunsten der Krebsforschung - vor 53 Minuten

ERLANGEN - Zum Benefizlauf zu Gunsten der Krebsforschung hatten am Wochenende das Hector-Center für Ernährung, Bewegung und Sport der Medizinischen Klinik 1 – Gastroenterologie, Pneumologie und Endokrinologie des Uniklinikums, das Comprehensive Cancer Center Erlangen-EMN und der Verein Ernährung und Sport bei Krebs eingeladen.

Bei sommerlichen Temperaturen drehten rund 2000 Teilnehmer beim Benefizlauf im Schlossgarten ihre Runden (weitere Bilder gibt es im Internet unter www.nordbayern.de/erlangen). © Foto: Harald Sippel



Unterstützt wurde die Veranstaltung durch zahlreiche Sponsoren aus Erlangen und der Umgebung.

Bei wolkenfreiem Himmel, milden Temperaturen und glücklich machenden Sonnenstrahlen drehten die rund 2000 Teilnehmer – über 200 mehr als im vergangenen Jahr – ihre Runden im Erlanger Schlossgarten und genossen jeden einzelnen Meter.

Und von diesen kam ebenfalls ein neuer Rekord zusammen, denn die Läufer des vierten Laufs gegen Krebs brachten am Ende des Tages ganze 16 835 Runden, also über 15 000 Kilometer zusammen. Im letzten Jahr kamen über 16 000 Euro zusammen. In diesem Jahr gab es deutlich mehr Teilnehmer, so dass auch mit einem höheren Spendenbetrag zu rechnen ist. Die Endsumme wird aber erst in den nächsten Tagen feststehen.

Die Organisatoren, unter ihnen Prof. Yurdagül Zopf und Hans Joachim Herrmann vom Hector-Center des Uni-Klinikums, freuten sich vor allem über die nicht abreißende Beteiligung junger Athleten. Über 750 Bambini und Schüler ließen es sich nicht nehmen, es den "Großen" gleich zu tun und die Laufschuhe für den guten Zweck zu schnüren.

Die größte Bambinigruppe – Kinder bis sechs Jahre – stellte mit 20 Läufern der Erlanger Kindergarten "Stadtinsel". Die meisten Teilnehmer in der Altersgruppe bis 13 Jahre kamen von der Grundschule Tennenlohe, die mit ihren 89 Sportlern über die Hälfte aller Schüler dabei hatte.

