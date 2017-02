Im Stadtwesten Erlanges tut sich was Neues: Sanierung und Teilneubau des Westbades kommt gut voran, die Wiedereröffnung des beliebten Bades ist für Ende Mai terminiert. Der Neubau eines Hallenbades auf dem gleichen Gelände wird im September fertiggestellt.

Ein Paradies für Spielefreunde aller Art: Am Wochenende fanden im Erlanger E-Werk wieder die traditionellen Spielertage statt. Die Organisatoren hatten rund 800 Spiele zusammengetragen. Fans von Fantasy-, Rollen- oder Weltraumspielen kamen dabei voll auf ihre Kosten. Es war bereits die 30. Auflage dieses Kult-Events. Kein Wunder, dass das wieder rund 1000 Gäste in das Kulturzentrum lockte.

Volxmusik bringt neuerdings Generationen zusammen. Vor allem wenn sie so frisch, tanzbar und rundumentstaubt ist, wie die beim Antistadl-Festival im E-Werk. So erlebten das am Freitagabend die begeisterten Besucher im E-Werk bei ziemlich voller Hütte mit Boxgalopp, der Kapelle Rohrfrei, Gurdan Thomas, Mahrsmännla und Marihuanne und Kiffael.