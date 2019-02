Erlanger Berufsschüler zeigen Flagge für Europa

ERLANGEN - Ein Herz für Europa hat die staatliche Berufsschule Erlangen und beteiligte sich deshalb am Valentinstag an der Initiative "We lovEU". "Für Europa lohnt es sich, Flagge zu zeigen oder Herz", sagte Oberbürgermeister Florian Janik zu den versammelten Schülern.

Ein Herz für Europa zeigten die Schülerinnen und Schüler der staatlichen Berufsschule Erlangen und beteiligten sich an der Aktion "We lovEU - Europe is my Valentine". © Harald Sippel



Im Hintergrund hängen die Flaggen der europäischen Länder in den Fenstern. Das Ambiente passt, als die Schülerinnen und Schüler auf den Pausenhof strömen, um gemeinsam Flagge zu zeigen. Der Aktionstag "We lovEU - Europe is my Valentine" ist ein Aufruf für Frieden, Demokratie und Menschenrechte in einem geeinten Europa.

"Es ist wichtig zu zeigen, dass bei uns Menschen aus allen Ländern willkommen sind", findet Annika Rohrmann von der SMV der Berufsschule Erlangen. "Es geht uns darum, miteinander ins Gespräch zu kommen über Europa", erklärt Lehrer Udo Klein, der auch Fachbetreuer für Sozialkunde ist.

Und auch Pfarrerin Anke Walter, die die Aktion an der Schule initiiert hat, ist überzeugt davon, dass es sich lohnt, ein Zeichen zu setzen für Europa. "Nur in einem politisch geeinten Europa können wir friedrlich zusammenleben", sagt sie. "Und dazu gehört, dass man sich mit Respekt begegnet." Dies müsse über die Religionen und Kulturen hinweg möglich sein.

Eine große Vielfalt in einem demokratischen und weltoffenen Europa - dafür setzt sich die Initiative "We lovEU" ein. "Lassen Sie uns später im Unterricht reden über Europa", sagt Udo Klein.