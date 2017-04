Erlanger Billard-Team kann in die Bundesliga aufsteigen

Marcel Back ist Deutscher U21-Meister im Dreiband - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Der Erlanger Marcel Back ist Deutscher U21-Meister im Dreiband. Spricht er darüber, muss er erst die Regeln erklären — und in der Kneipe anfangen. Mit dem ATSV kann er nun in die Bundesliga aufsteigen.

Ist gerade Deutscher U21-Meister geworden: Marcel Back vom ATSV Erlangen. © Anestis Aslanidis



Nur die wenigsten wissen, was Dreiband ist. "Zunächst muss ich erklären, dass ich kein Pool-Billard spiele, also das, was man aus der Kneipe kennt", sagt Marcel Back. "Dann muss ich die kompletten Spielregeln erklären, weil sich keiner etwas darunter vorstellen kann. Wenn sich jemand genauer interessiert, zeige ich auch ein Video."

Beim Dreiband-Billard gibt es keine Löcher, in die man die Bälle versenken muss. "Bei uns gibt es zudem nur drei Bälle. Im Carambolage gibt es verschiedene Disziplinen, meine ist Dreiband. Dort lässt sich das Ziel in einem Satz beschreiben: Man muss mit seinem Ball die beiden anderen treffen und bevor man den letzten der beiden trifft, muss man mindestens drei Banden haben."

Bei der Deutschen U21-Meisterschaft im Dreiband Billard hat sich Back den Titel gesichert. Der 19-Jährige ist Teil des Bundes-Jugendkader, als einziger aus Bayern. Die meisten Jugendspieler kommen aus Nordrhein-Westfalen. Back wohnt in Bubenreuth, im April 2009 hat er beim ATSV angefangen. Jetzt spielt er in der Erlanger Oberliga-Mannschaft. Am Sonntag darf er nun im Bundesliga-Team aushelfen, weil zwei Mitspieler fehlen.

Der Aufstieg ist das Ziel der Mannschaft. "Mein Ziel ist, meine Partie zu gewinnen. Es ist mein einziger Einsatz für diese Saison. Die Anspannung ist da, aber es ist auch kein wichtigeres Spiel als die Deutsche Meisterschaft", sagt Back. Billard ist vor allem ein Nervenspiel.

"Mental ist der Sport sehr aufwendig. Wenn man sich plötzlich schlecht fühlt und wenige Punkte trifft, weil etwas im Kopf nicht mehr klappt, muss man sich etwas einfallen lassen."

Zur Spielmitte könne man eine taktische Pause machen, um den Lauf des Gegners zu unterbrechen. "Der Flow ist sehr entscheidend. Wenn man wirklich drin ist, macht man dreimal so viele Bälle." Das ist auch für Sonntag der Plan. Im Vereinsheim des ATSV kommt es ab 11 Uhr zu einem spannenden Saisonfinale mit dem direkten Verfolger aus St. Wendel.

Katharina Tontsch Redakteurin für Sport & Lokales in Erlangen E-Mail