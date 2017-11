Erlanger BN-Chef legt Buch mit Umweltkommentaren vor

ERLANGEN - "Erzwungene Einsichten" heißt eine Buch-Neuerscheinung, die "eine Chronik zu vier Jahrzehnten Umweltpolitik", so der Untertitel, darstellt. Der Autor Herbert Fuehr, heute Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz, versammelt darin über hundert Kommentare und Leitartikel, die er in 40 Jahren als politischer Redakteur der NN zum Thema verfasst hat. Am Donnerstag, 30. November, liest er ab 19 Uhr im Erlanger Lesecafe.

Die Kommentare, die der frühere NN-Innenpolitikchef Herbert Fuehr in seinem Buch versammelt hat, haben auch nach Jahrzehnten nichts an Gültigkeit verloren. © Michael Matejak



Zurückzunehmen hat Herbert Fuehr nichts — keine Zeile. In seinen Kommentaren, in denen er alle Bereiche der Umweltpolitik – von der Energiepolitik über das Klima bis zur Chemie- und Müllwirtschaft, der Verkehrspolitik und dem Verbraucherschutz – beleuchtet hat, ist vieles als Kritik vorweggenommen, was später (manches zu spät) Einzug in Gesetzestexte fand. Vor allem aber ist das Buch eine Bilanz eines großen Versagens der Politik, die Lebensgrundlagen der Bevölkerung wirksam und nachhaltig zu schützen.

Dass Herbert Fuehr die Seiten gewechselt hat – vom allseits kritischen Beobachter und Redakteur zum Funktionär eines Umweltverbands – ist für ihn kein Tabubruch. Schließlich seien die in seinen Kommentaren verhandelten Themen weitgehend im Sinne des Naturschutzes gewesen, auch wenn die thematische Reichweite als Redakteur größer gewesen sei.

Umso schwerer wiegt für ihn, seine journalistischen Meinungsbeiträge einer über den Tag hinaus reichenden Nutzanwendung zugeführt zu haben. "Umweltpolitik findet schließlich nicht nur auf internationalen Klimakonferenzen oder in Parlamenten statt, Umweltpolitik hat eine starke lokale und persönliche Komponente", ist er überzeugt.

So sei es je gerade der von ihm kommentierend begleitete "Druck von unten" gewesen, der zu zahlreichen Verbesserungen in der Umweltpolitik geführt habe – vom Atomausstieg über den Schutz der Wälder vor saurem Regen bis hin zum Gewässerschutz durch lokalen Widerstand gegen die versuchte Monopolisierung des Trinkwassers durch Großkonzerne.

Allen diesen Themen sind weit über die Tagesaktualität hinausreichende Kommentare gewidmet, die von erhellenden bis sarkastischen Karikaturen des NN-Hauskarikaturisten Horst Haitzinger treffend "co-kommentiert" werden.

Die praktische Nutzanwendung seiner 40-jährigen Tätigkeit als Schreiber erlebt Fuehr heute in seiner Erlanger Praxis als Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz (BN). Hier kann er studieren, wie die dringend benötigte Verkehrswende in der städtischen Verkehrsplanung unter die Räder von Einzelinteressen zu kommen droht, kann er sich darüber ärgern, wie Gewerbeansiedlung und (nachverdichtender) Wohnungsbau der Stadt wichtige Grünflächen zu rauben droht, muss er sich darüber ärgern, dass Erlangens Ruf als einstige Bundesumwelthauptstadt und Radfahrerstadt zu bröckeln droht. Und: "Nicht nur eine Landesgartenschau macht Natur erlebbar – das ist sie heute schon längst, wenn man die vielen Angebote sieht."

Lob für private Initiativen

Aber Fuehr kann auch sehen, wie beispielsweise die Erlanger Stadtwerke mit Kohleausstieg, Wasser- und Windkraft ein "grünes" Unternehmen werden, wie städtisches Bemühen um den Klimaschutz durch Gebäudeertüchtigung oder die Unterstützung von energetischen Sanierungsmaßnahmen durch die städtische Wohnungsbau-Tochter "greifen".

Der frühere NN-Innenpolitikchef hebt im Gespräch mit dieser Redaktion auch die Pionierarbeit hervor, die auf diesem Gebiet private Initiativen leisteten wie das Netzwerk Energiewende ERH, die Bürgergenossenschaft Energiewende Erlangen und Erlangen-Höchstadt, und der Verein Sonnenenergie Erlangen sowie nicht zuletzt die BN-Kreisgruppe selbst.

Für den BN gehe es in Erlangen um eine kritische Begleitung kommunaler Umweltpolitik – "wir vertreten die Belange der Natur gegen die Belange von Politik und Wirtschaft – auch wenn diese oftmals nachvollziehbar sind". Dieses Spannungsfeld will er auch ausloten, wenn er sein Buch am Donnerstag, 30. November, ab 19 Uhr im VHS-Lesecafé "Anständig essen" (Altstadtmarktpassage) im Rahmen einer Lesung vorstellt.

Herbert Fuehr, Erzwungene Einsichten, Eine Chronik zu vier Jahrzehnten Umweltpolitik. 144 Seiten mit 19 Haitzinger-Karikaturen, oekom-Verlag, 19 Euro.

