Erlanger brauchen noch einen Sieg zum Aufstieg

Volleyballer von der SG Siemens kämpfen sich zum Matchball Richtung Landesliga - 01.02.2017 06:00 Uhr

ERLANGEN - Die Bezirksliga-Volleyballer der SG Siemens Erlangen stehen nach zwei wichtigen Siegen wieder auf Kurs Aufstieg.

Mit 3:0 gewinnen die Volleyballer der SGS Erlangen unteer ihrem Trainer David Klösch gegen VC Katzwang/Schwabach. © Harald Sippel



Ohne Unterlass trommelten und jubelten die Fans in der Sporthalle auf dem Siemens-Gelände, sorgten für knapp vier Stunden Dauerbeschallung. Ihre favorisierten Volleyballer mussten ja gleich in zwei Spielen hintereinander antreten. Der Sieg gegen Katzwang (3:0) geriet dabei souverän, gegen Schwaig III (3:2) musste die SG Siemens hingegen alles Können aufbringen. Die Mühen lohnten sich am Ende eines langen Volleyball-Tages: Erlangen steht an der Tabellenspitze, zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf Schwaig III zwei Spiele vor Saisonschluss.

Aufschlag als Waffe

Wieder und wieder punktete Siemens dank seiner Aufschläge. „Unsere Strategie hat im ersten Spiel ganz klar gefruchtet“, resümierte der seit Saisonbeginn neue Trainer, Mathias Uta: „Wir haben mit viel Mut aufgeschlagen.“ Nach dem Rücktritt seines Vorgängers nutzte Uta die Chance, nun eine Mannschaft an seinem Wohnort zu trainieren. Sein Aufschlag-Konzept funktionierte – bis der Tabellenzweite aus Schwaig dem einen Strich durch die Rechnung machten: „Der SV hat dann extrem gut angenommen, wir haben fast keine Aufschläge mehr durch bekommen.“

Dabei hatte auch die zweite Runde der Erlanger vielversprechend begonnen. Der Großteil der Punkte ging im ersten Satz zunächst an die SGS, die Fans jubelten begeistert, die Spieler auf der Ersatzbank quittierten Fehler der Gäste mit Rufen wie: „Das kann passieren!“ Doch dann wendete sich das Blatt, der SV Schwaig holte auf. Nachdem die Schwaiger den ersten Satz für sich entschieden, kämpfte die SGS verbissen um jeden Punkt, gewann, verlor, gewann — und entschied nach großem Zittern den Tie-Break letztlich für sich.

„Im Gegensatz zu Schwaig hatten wir sicherlich einen Nachteil dadurch, dass uns bereits ein Spiel in den Knochen steckte“, fand Siemens-Spieler Mark Ziegler. „Sie hatten obendrein eine ziemlich junge Mannschaft und deswegen wohl die bessere Kondition.“

Viele Krankheiten

Ein weiteres Problem waren die Krankheitsfälle im Kader bei den Gastgebern, sonst hätte man auf mehr Entlastung von der Bank setzen können. So aber fehlte beispielsweise sogar der zweite Zuspieler.

Am Ende des Tages waren trotzdem alle glücklich: Nur noch ein Sieg trennt die SG Siemens von der Landesliga, aus der sie vergangene Saison erst abgestiegen ist.

„Auf jeden Fall streben wir jetzt den Aufstieg an. Wenn das heutige Niveau in der Zukunft so bleibt, gilt es zu überlegen, noch mehr Einsatz in diese Mannschaft zu stecken“, freute sich Trainer Uta.

Kommende Saison jedoch will der Coach noch nichts an den Bedingungen ändern, seine Spieler haben mit Studium und Arbeit neben dem Hobby Sport genug um die Ohren, sind mit zwei Trainingseinheiten pro Woche ohnehin ausgelastet.

Im März hat die SGS Erlangen ihren letzten Spieltag. Dort gilt es dann, die Tabellenführung noch einmal zu verteidigen.

