Erlanger Brauereipläne auf Eis

Bürgerbrauhaus Weller-Bräu kommt nicht recht voran - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Erlangens dritte Brauerei – neben Kitzmann und Steinbach – kommt nicht so recht in die Gänge. Das Bürgerbrauhaus "Weller-Bräu", seit vier Jahren als Genossenschaft in den Startlöchern, verharrt dort. Das soll sich aber im Jahr 2017 ändern.

Auch im vierten Jahr der Brauereigenossenschaft Weller ging nichts voran, obwohl fertige Gestaltungspläne (hier die Aufsichtsräte Thomas A. H. Schöck, sein Stellvertreter Hans Kurt Weller und Aufsichtsratsmitglied Klaus-Dieter Sahrmann, v. r.) für die neue Brauereigaststätte im Altstadtmarkt längst vorgelegen haben. © Archivfoto: Klaus-Dieter Schreiter



Im Juli letzten Jahres hatten die „Genossen“ einen Start innerhalb eines Jahres angemahnt – spätesten im Juli dieses Jahres müssten nun also Nägel mit Köpfen gemacht sein. Dabei ist es offenbar nicht mehr so deutlich ausgemacht, mit der Altstadtmarktpassage bereits den endgültigen Standort einer „Schaubrauerei mit Gastronomie“ – so das Konzept – gefunden zu haben. Denn: Der Besitzer der Immobilien Altstadtmarkt, die Hamburger Investorengruppe „Brack Capital Properties“, ist offenbar ein hartleibiger Verhandlungspartner, wenn es um Nutzungsrechte geht.

Eigentlich hätten die fertigen Gestaltungspläne für ein gemeinsames Brauhaus und Gastronomie im nördlichen Eingangsbereich der Altstadtmarktpassage bereits 2016 gestartet werden sollen, schließlich war bereits auf der Genossenschaftsversammlung im Mai 2015 mit dem Vorstandsmitglied Claus-Dieter Trapp auch ein Vertreter der Investorengruppe vertreten.

Danach teilten Genossenschaftsvorstand Braumeister Martin Nagel und sein Stellvertreter Achim von Flatow in einem Rundbrief an die Genossenschaftsmitglieder mit, dass es sich noch ein wenig „zieht“: „Wir müssen uns allerdings noch gedulden, einen konkreten Termin für den Baubeginn anzusetzen.“

Da war man auch noch davon ausgegangen, dass man mit dem Bau der Genossenschaftsbrauerei als Initialzündung für eine Neugestaltung des Areals „Altstadtmarktpassage“ nicht beginnen sollte, bevor sich nicht „die Pläne für die künftige Gestaltung der Passage konkretisiert haben“. Doch diese lassen bis heute auf sich warten.

Auch für den städtischen Baureferenten Josef Weber ist die Hängepartie zwischen der Brauereigenossenschaft und dem Altstadtpassage-Eigner schlecht nachvollziehbar: „Der Bauantrag der Genossenschaft ist seitens der Verwaltung positiv beschieden worden – sie könnten jederzeit loslegen.“ Zu den „Genossen“ der Bürgerbräu Weller gehört auch Oberbürgermeister Florian Janik. Der geht bis heute davon aus, dass das Projekt auf „einem guten Weg ist“. Das ändert aber nichts an der Unruhe, die in der Genossenschaft herrscht. Dort würden die Aktiven lieber heute als morgen mit dem Bau einer Brauerei beginnen – notfalls sogar auf der „grünen Wiese“, wie zu hören ist.

PETER MILLIAN