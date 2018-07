Erlanger Bürger entscheiden über neues Stadtviertel

ÖDP im Stadtrat erfolgreich mit Ratsbegehren — Abstimmung am 14. Oktober über "Erlangen West III" - vor 16 Minuten

ERLANGEN - Nach knapp dreistündiger Debatte im Erlanger Stadtrat stand fest: Die Bürgerinnen und Bürger dürfen am 14. Oktober ihr Kreuzchen machen und über das geplante Baugebiet "Erlangen West III" befinden. Ein sogenanntes Ratsbegehren, das von der ÖDP angestrengt worden ist, macht’s möglich, und ist beschlossene Sache.

Die West III-Flächen werden derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzt. In dem neuen Stadtviertel könnten später bis zu 5000 neue Wohnungen entstehen. Foto: Harald Sippel



Ja oder Nein. Zwischendrin gibt es nichts bei der Frage: "Sind Sie dafür, dass die vorbereitende Untersuchung für ein neues Stadtviertel im Stadtwesten zwischen Büchenbach und Steudach (Erlangen West III) weitergeführt wird?". Bis diese Formulierung schließlich mehrheitlich abgesegnet wurde, wogte die Diskussion einmal mehr hin und her, mit allen Facetten der Redekunst, inklusive energischen Klarstellungen, gegenseitigen Belehrungen, Spitzfindigkeiten und einem unschönen Ins-Wort-fallen.

"West III" polarisiert. Auch jene Formulierung tat es. Und da so gar nichts mehr vom ursprünglichen Text-Vorschlag der ÖDP übrig geblieben war, zog CSU-Fraktionschef Jörg Volleth vom Leder und sprach von einer "Frechheit". Er bezeichnete die Fragestellung als "absolut verharmlosend" und warf der rot-grün-gelben Stadtregierung vor, das Ratsbegehren für ihre Zwecke instrumentalisieren zu wollen. Für CSU-Mann Kurt Höller ist die Wortwahl sogar "hinterhältig" und "fast erpresserisch". Dagegen hält sie SPD-Rat Philipp Dees für "völlig eindeutig und transparent". Aber auch von anderer Seite hagelte es reichlich Kritik an jenem Fragetext. Nicht weniger am begleitenden Info-Text zum Ratsbegehren, der wie aus einer "Werbebroschüre" daherkommt, so ÖDP-Rat Frank Höppel.

Noch bevor man sich mit der Interpretation und möglichen Auslegung der Fragestellung auseinandersetzte, wartete die CSU-Fraktion mit einem Antrag auf, der am Ende mit 22 Ja-Stimmen aber nicht die nötige Mehrheit fand. Darin forderten die Christsozialen die sofortige Aufhebung des Stadtratsbeschlusses vom Mai 2018, mit dem seinerzeit beschlossen wurde, diese "vorbereitenden Untersuchungen für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme im Bereich Erlangen West III" einzuleiten. Volleth führte den "erheblichen Bürgerprotest" ins Feld und monierte nochmals das "überdimensionierte" Vorhaben, das letztlich "nicht ausreichend begründet" sei.

Das sieht man auf SPD-Seite gänzlich anders. Barbara Pfister hob die große Bedeutung von "West III" für die Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten hervor – gerade mit Blick auf die Mieten, die in "unerträglichem Ausmaß" steigen und überhaupt die herrschende Wohnungsnot das "größte soziale Problem" sei. "Der nächste Schritt muss West III sein".

Der anfängliche Brustton der Überzeugung, in dem Grüne und FDP im Mai noch für die "vorbereitenden Untersuchungen" gestimmt haben, hat indessen einige Zwischentöne bekommen. Wolfgang Winkler, Grünen Liste, machte deutlich, dass es von seiner Seite aus kein "Ja" zu den "Untersuchungen" geben werde, wenn landwirtschaftliche Betriebe, die dort weitermachen wollen, dabei auf der Strecke blieben.

Und Lars Kittel, FDP, räumte ein, dass sie sich im Vorfeld auch eine bessere Kommunikation mit den Bürgern gewünscht hätten und "ampelintern bereit gewesen wären, alles noch einmal auf Null zu stellen".

Die ÖDP hat das Ratsbegehren in Gang gesetzt. Obschon nicht zufrieden mit der Fragestellung, schaut ÖDP-Rätin Barbara Grille doch zuversichtlich auf den 14. Oktober: "Mir wird überhaupt nicht bange."

RAINER WICH