Erlanger Bürgerstiftung bot Klassiker und Kulinarik

ERLANGEN - Zu einer munteren Benefizveranstaltung lud die Bürgerstiftung Erlangen in die Räumlichkeiten des Erlanger Musikinstituts (EMI) am Burgberg ein.

Präsentierte zu Beginn ein launiges Evergreen-Programm: Die „Old Riverhouse Jazzband“. Foto: Harald Sippel



Mit "klassischen Klassikern" gestaltete die regional bekannte siebenköpfige "Old Riverhouse Jazzband" ein launiges Evergreen-Programm für Stiftungsmitglieder und Spender in der EMI-Konzertwerkstatt, ehe es nach gut zwei Stunden Darbietung und freundlichem Beifall draußen zum gesellig-gastronomischen Teil, von den Brüdern Nägel aus Büchenbach gespendet, überging.

In einer humorigen Rede stellte Stiftungsvorstand Martin Böller nochmals kurz das Anliegen und die Ergebnisse des 2003 gegründeten Vereins vor. Das Motto "Bürger für Bürger" fasst das unbürokratische Handeln dieser Selbsthilfe-Einrichtung prägnant zusammen. Es geht der "Bürgerstiftung" darum, in den Bereichen "Bildung, Erziehung, Soziales" zum "Gemeinwohl der in Erlangen lebenden Menschen beizutragen", kurz, so Böller, "dort zu helfen, wo es brennt".

Erneut hat die "Bürgerstiftung" für ihr auch finanziell beachtliches Engagement das "Gütesiegel des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen" bekommen, liegt bundesweit unter den besten zehn Einrichtungen dieser Art. Im Jahr 2015 konnten über 180 000 Euro ausgeschüttet werden, knapp 70 000 Euro stammten dabei aus dem "Sonderfonds für Kinder". Die Gesamtleistung hat damit – seit Bestehen – die Millionengrenze weit überschritten. Viele Erlanger, Vereine, Gruppen und Organisationen sind Fördermitglieder.

Zum zehnjährigen Bestehen des "Sonderfonds für Kinder" der "Bürgerstiftung Erlangen" machte die Stellvertretende Vorsitzende Ute Hirschfelder auf die nächste Benefizveranstaltung aufmerksam: Diese findet am Sonntag, 8. Oktober, ab 17 Uhr in der St. Matthäus-Kirche am Ohmplatz statt, dann mit "Trommelpower" der Erlanger Projektschulen, einem Film über die Arbeit des Sonderfonds, den "Zaubergeigen" der Städtischen Sing- und Musikschule sowie zwei solistischen, klassischen Darbietungen. Anstelle des Eintrittsgeldes wird um eine Spende zu Gunsten des "Sonderfonds für Kinder" gebeten.

