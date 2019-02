Erlanger Busfahrer schließt die Tür: Kind bleibt stecken

Die Mutter stand bereits auf dem Gehweg, der Sohn verletzte sich leicht - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein nicht alltäglicher Unfall: Der Fuß eines kleines Kindes steckt in der Tür eines Linienbusses fest, als der Busfahrer losfahren wollte. Der Zweijährige wurde leicht verletzt.

Gegen 16.30 Uhr wollte eine 39-jährige Erlangerin am Donnerstag mit ihrem zweijährigen Sohn einen Bus des Linienverkehrs an der Bushaltestelle Neumühle an der Schallershofer Straße verlassen. Dieses Vorhaben übersah der 29-jährige Busfahrer, schloss voreilig die Türen und fuhr an. Dabei wurden dem zweijährigen Kind die Füße in die sich schließende Türen eingeklemmt, während die Mutter bereits auf dem Gehweg stand.

Eine 31-jährige Erlangerin machte den Busfahrer durch Schreie auf sein Missgeschick aufmerksam, so dass dieser eine Vollbremsung durchführte. Dabei stürzte die 31-Jährige im Bus und zog sich eine Prellung der Hüfte zu. Der Zweijährige erlitt an den Füßen leichte Abschürfungen. Gegen den Fahrer des Busses wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

