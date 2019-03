Erlanger CSU-Abgeordneter kritisiert AfD

Stefan Müller beobachtet veränderte Tonlage und Sprache im Bundestag - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die AfD hat den Deutschen Bundestag erheblich verändert. Die im parlamentarischen Miteinander spürbaren Auswirkungen kritisierte der Erlanger CSU-Abgeordnete Stefan Müller im Redaktionsgespräch mit den Erlanger Nachrichten.

Nuernberg, 23.07.2013..Stefan Müller / Stefan Mueller, MdB , CSU..Ressort: Politik Foto: Stefan Hippel .. © abgeordnete



Nuernberg, 23.07.2013..Stefan Müller / Stefan Mueller, MdB , CSU..Ressort: Politik Foto: Stefan Hippel .. Foto: abgeordnete



„Die Tonlage und die Sprache haben sich verändert“, sagte Müller, der seit 2002 für den Wahlkreis Erlangen im Bundestag sitzt. Die AfD, die seit der vergangenen Bundestagswahl mit dem 72-jährigen Paul Podolay auch mit einem Erlanger Abgeordneten im Parlament vertreten ist, versuche, „Prozesse zu verzögern, um uns danach genau das vorzuhalten“, kritisierte der CSU-Politiker weiter.

Mit der Bundestagswahl 2017 verdoppelte sich die Zahl der Erlanger Abgeordneten von zwei auf vier: Neben Podolay zog die Freie Demokratin Britta Dassler ebenfalls erstmals in das Parlament ein.

Das Verhältnis unter den fränkischen Volksvertretern sei gut, betonte Müller. Insbesondere zu seiner SPD-Kollegin und Koalitionspartnerin Martina Stamm-Fibich, die seit 2013 im Bundestag sitzt, hat Müller ein gutes Verhältnis: „Wir verstehen uns wortlos, über Augenkontakt“. Zu Dassler pflegt der 43-Jährige ebenfalls gute Kontakte. „Wenn es bei Entscheidungen in Berlin um die Region geht, ziehen wir auch schon einmal am gleichen Strang.“

Müller, der seit Oktober 2017 erneut parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe ist, hatte unlängst mit einem Tweet zur Deutschen Umwelthilfe (DUH) für Aufmerksamkeit gesorgt. Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofes, dem globalisierungskritischen Netzwerk Attac wegen des „politischer Kampagnen“ die Gemeinnützigkeit abzuerkennen, hatte Müller via Twitter gefordert: (....) Als nächstes muss man an die Umwelthilfe ran. Es kann nicht sein, das kleine militante Splittergruppen die Gesellschaft drangsalieren (....)“ Der Tweet wurde unter anderem von den Erlanger Jusos heftig kritisiert, die in den Sätzen eine „unqualifizierte Entgleisung“ sahen.

Müller selbst bleibt bei seiner Haltung und bezeichnet die Deutsche Umwelthilfe als „reines Abmahn-Unternehmen“, dem die Gemeinnützigkeit entzogen werden sollte. Für ihn ist es „purer Etikettenschwindel“, wenn die DUH sich nach außen als „Klimaschutzverein“ verkaufe.

Die Deutsche Umwelthilfe klagt in einer Reihe von Städten für saubere Luft und erwirkt vor Gerichten ein Fahrverbot nach dem anderen. Der Verein, der bisweilen wegen seiner seltsamen Struktur und seiner Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen nicht unumstritten ist, registriert wachsendes Interesse in der Bevölkerung an seiner Arbeit: Seit September stieg die Mitgliederzahl nach eigenen Angaben von 4600 bis Januar auf 5641.

Am Klimawandel indes herrsche kein Zweifel, so Müller. Daher findet er auch die neue, von Kindern und Jugendlichen getragene, „Fridays for Future“-Bewegung, die sich für mehr Klima- und Umweltschutz stark macht, gut. Allerdings sieht Müller es skeptisch, wenn für Kundgebungen Schule geschwänzt wird.

Ein wenige ärgert den Christsozialen zudem, dass seine Partei oft als Klimaschutz-Gegner oder -Verhinderer dargestellt werde. „Du bist oft gar nicht in der Lage, diese Menschen vom Gegenteil zu überzeugen“, sagte er.

Sharon Chaffin Redakteurin Erlanger Nachrichten E-Mail