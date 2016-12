Erlanger Denkmäler und die akute „Zündel-Gefahr“

Kirchen, Fachwerkhäuser, Krankenhäuser: Vor solchen Gebäuden der Hugenottenstadt sollten sich die Feuerwerker besser fernhalten - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Silvesternacht steht vor der Tür. Etliche Erlanger befinden sie in den pyrotechnischen Vorbereitungen für den Neujahrsstart. Feuerwerkskörper werden erstanden und Sekt eingekauft. Doch wie sieht die Regelung für innerstädtisches Raketenzünden aus? Und wie steht es mit der Brandgefahr, besonders in Hinblick auf die Denkmäler der Innenstadt?ERLANGEN — Die Hugenottenkirche wurde dieses Jahr 330 Jahre alt. Es ist das älteste Gebäude der Neustadt Erlangens und wurde am 14. Juli 1686 fertig gebaut. Eines von vielen historischen Gebäuden der Stadt. Doch mit der näher rückenden Silvesternacht, häuft sich in manchen Haushalten nicht nur die Feierfreude, sondern auch die Besorgnis. Zum Beispiel bei den Erlangern, denen die Hugenottenkirche am Herzen liegt. Einer von ihnen ist Pfarrer Johannes Mann. „Sie ist ein Baudenkmal mit historischem Wert. Wenn man bedenkt, welche Gnade der Stadt 1945 zu Teil wurde, ist es unbegreiflich, warum wir unsere Denkmäler nun so aufs Spiel setzten.“

Der Dachstuhl der Hugenottenkirche ist sehr „holzig“. Während der Silvesternacht ist die Kirche durch verirrte Raketen sehr gefährdet. © Mark Johnston



Der Dachstuhl der Hugenottenkirche ist sehr „holzig“. Während der Silvesternacht ist die Kirche durch verirrte Raketen sehr gefährdet. Foto: Mark Johnston



Die Rauchentwicklung auf Schloss- und Marktplatz ist in Silvesternächten innerhalb weniger Minuten so massiv, dass kaum noch etwas von dem, was vor sich geht, erkennbar ist. Das Palais Stutterheim löste in den Vorjahren bereits einen falschen Alarm aus, als der Rauch an die innen angebrachten Feuermelder geriet. Die historische Holztür ist nicht dicht genug, um die starke Rauchentwicklung abzuhalten. Doch mit ihren doppelt verglasten Fensterscheiben herrscht hier lange nicht dieselbe Brandgefahr wie bei altertümlicheren Bauwerken.

Die Stadt Erlangen verweist auf ihrer Homepage auf die üblichen, alljährlich geltenden Bundesgesetze, Sprengstoff betreffend. „Feuerwerk bitte nicht in der Nähe von Kirchen, Reet- und Fachwerkhäusern, Altersheimen, Kinderheimen und Krankenhäusern zünden.“ Ein Umstand der demnach verkündet, jedoch kaum eingehalten wird.

„Wir finden im Turm der Kirche bis zu zwanzig Stäbe von abgefeuerten Raketen. Im Hof liegen auch welche. Manche Leute zielen direkt auf den Turm.“, sagt Pfarrer Mann.

Spätestens nach dem verheerenden Brand in der St. Martha Kirche in Nürnberg vor zwei Jahren ist klar: alte Kirchen haben ein empfindliches Innenleben. Auch der Dachstuhl der Hugenottenkirche bildet hier keine Ausnahme. Mit ihrem Innenleben aus Holz und den hölzernen Bänken, brennt die Kirche in kürzester Zeit, sollte eine Rakete ihren Weg ins Innere finden. Und da die Fenster nicht aus Buntglas bestehen, sondern aus einfachem Fensterglas, ist das Risiko nicht gering. „Manche Leute bauen ihre Abschussrampen direkt an die Kirchenmauer. Bei dem lauten Glockengeläut um Mitternacht und dem Feierlärm: Unter solchen Umständen hört niemand das Zerbrechen einer Fensterscheibe.“, erzählt Pfarrer Mann.

Der Geistliche hielt bereits selbst Nachtwache auf dem 330 Jahre alten Turm der Kirche. Letztes Jahr war ein Mitarbeiter aus dem Kirchenvorstand mit der Aufgabe betraut. Er wurde von einer Rakete seitlich am Gesicht getroffen. Er beschreibt die Situation auf dem Turm als lebensgefährlich. Doch der Posten müsse besetzt sein. Denn wenn nun eine Rakete dort oben einen Brand entfacht, wie solle man das sonst mitbekommen?

Die Profis von der Feuerwehr sind für diese Präventivmaßnahme nicht zuständig. Amtsleiter Friedhelm Weidinger von der Feuerwehr Erlangen gibt an, es würden keine Kräfte für die Bewachung von Denkmälern abbestellt werden. Die Feuerwehr würde anrücken, wenn tatsächlich ein Brand entfacht wurde.

In Nürnberg gibt es inzwischen „feuerwerksfreie“ Zonen. In Erlangen dagegen darf rund um die historischen Häuser ein Feuerwerk abgebrannt werden. © Klaus-Dieter Schreiter



In Nürnberg gibt es inzwischen „feuerwerksfreie“ Zonen. In Erlangen dagegen darf rund um die historischen Häuser ein Feuerwerk abgebrannt werden. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Die Gefahr des illegalen Zündelns bleibt demnach bestehen. Die Stadt Nürnberg hat seine „Raketenfreie“ Zone dieses Jahr deutlich ausgeweitet. Nicht nur auf und an der Burg ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern verboten. Auch auf dem Ölberg, der Straße zum Ölberg, der Stadt- und Landfreiung und der Vestnertorbrücke ist das Mitführen von Feuerwerkskörpern verboten. Überwacht wird dies durch die örtliche Polizei.

Die gleichen Vorschriften gelten für die Lorenzkirche. Ein weiteres Zeichen dafür dass historische Denkmäler, auf Grund ihrer Beschaffenheit, an Silvesternächten besonderer Schutz zukommen muss. Auch für die Stadt Forchheim, mit ihrem historischen Stadtkern, gilt in der Silvesternacht die Sprengstoffverordnung. In der Nähe von Reet- und Fachwerkhäusern, sowie Kirche und Krankenhäusern darf kein Feuerwerk abgebrannt werden. Dementsprechende Schilder verweisen in der Innenstadt auf diesen Umstand.

Auch in Erlangen wird das Personalaufgebot der Polizei in der Silvesternacht erhöht werden. Ralf Rupp, Leiter der Ermittlungsgruppe der Polizei Erlangen gibt an: „An der Hauptstraße wird es dieses Jahr ein höheres Polizeiaufgebot geben.

Vermutlich werden wir jedoch nicht jedes unbefugte Abbrennen verhindern können. Noch ist es eine abstrakte Gefahr. Die erhöhte Polizeipräsenz ist in erster Linie der Bedrohung durch islamische Extremisten geschuldet.“

Pfarrer Mann bleibt abschließend folgendes zu hoffen: „Ich habe in dieser Zeit regelmäßig schlaflose Nächte. Es geht uns nicht darum, den Leuten den Spaß in der Silvesternacht zu vergällen, sondern um die Bitte bei all der Feierfreude den Verstand nicht auszuschalten. In diesem Jahr sind genügend traurige Dinge passiert, ein weiteres Zeichen dafür, dass wir uns anderen gegenüber mit rücksichtsvoll und solidarisch verhalten sollten.“

JOHANNA FRENI