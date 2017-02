Erlanger Eichendorffschule: ein Sanierungsfall

ERLANGEN - Das Ganztagsangebot an den Schulen in Erlangen wird weiter ausgebaut. Die Eichendorffschule ist eine davon. Mit neuem Konzept wird hier gerade der gebundene Ganztag aufgebaut. Doch in manchen Bereichen sieht die Mittelschule, die 2016 ihr 50-jähriges Jubiläum feierte, immer noch ganz schön alt aus.

Einer der Pausenhöfe der Eichendorff Mittelschule musste gesperrt werden, der weitere, größere Pausenhof wurde an einer Stelle ebenfalls eingezäunt. © Harald Sippel



Die Pläne des Schulleiters der Eichendorffschule sind ehrgeizig. Helmut Klemm hat das Ziel ausgegeben, die Erlanger Mittelschule in einen „zeitgemäßen Bildungsort“ umzuwandeln. Die Messlatte hängt hoch. „Unser ambitioniertes Ziel ist es, bis zum Jahr 2025 die beste Schule Deutschlands zu sein und den Deutschen Schulpreis zu gewinnen“, heißt es auf der schuleigenen Internetseite.

Solche Aussagen beziehen sich natürlich auf die Pädagogik. Die inneren Werte gewissermaßen. Rein äußerlich dagegen wäre die Schule weit davon entfernt, bei einem Wettbewerb Chancen zu haben.

50 Jahre alt ist das Schulgebäude, und es hat deutliche Abnutzungserscheinungen, über die auch einzelne Erneuerungsmaßnahmen — etwa beim Lehrerzimmer, der Schulküche und dem Atrium — nicht hinwegtäuschen können.

Dazu passt es dann, wenn auftretende Schäden zu Dauerbegleitern werden. Neben dem Haupteingang beispielsweise. Dort ist im Pausenhof die Teerdecke eingebrochen. Der Grund: Die Feuerwehr, die in der Turnhalle in der Schule Sport macht, hat hier mit ihrem Löschzug geparkt. Die Feuerwehrautos waren jedoch zu schwer für den Bodenbelag. Seitdem ist ein Absperrgitter errichtet. Ein paar Monate ist das her. Der Plan, dies zu reparieren, wurde indes noch nicht umgesetzt.

Aber noch 2017 soll hier saniert werden, ist jetzt aus der städtischen Verwaltung zu erfahren.

Anders als bei dem Hartplatz auf der anderen Seite des Schulgebäudes. Hier darf nicht mehr Fußball gespielt werden, der Platz ist gesperrt, weil er starke Schäden aufweist. Im Bildungsausschuss im November sprachen sich die Stadträte mehrheitlich — gegen die Stimmen von CSU und Freien Wählern — dagegen aus, im Haushalt 2017 Geld für eine Reparatur aufzubringen.

Das goss zugleich in Zement, dass ein vom Institut für Sportwissenschaft und Sport der FAU ausgearbeitetes Bewegungskonzept — das fraktionsübergreifend von den Stadträten positiv begutachtet worden war — nicht durchgeführt werden kann. Zunächst jedenfalls. Man sei unglücklich darüber, dass es diesmal leider runtergefallen sei, sagte die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Sandra Radue seinerzeit, und schlug vor, dass die Schule übergangsweise einen angrenzenden Spielplatz nutzen solle. Man sehe die Verantwortung gegenüber dem Ganztag. „Ich denke, dass wir das Bewegungskonzept so bald wie möglich realisieren.“

Im vergangenen Schuljahr wurde die Eichendorffschule zur Modellschule. Seitdem ist sie auch auf dem Weg, Erlangens erste komplett gebundene Ganztagsschule zu werden. Es geht um Bildung, die über rein fachliches Lernen hinausgeht. Auch um Erziehung, die mehr in die Schule verlagert wird. Und es bedeutet darüber hinaus, dass auch Freizeit der Schüler zwischen die Lernphasen „gepackt“ ist. Die Schule wird zum Begegnungsort, und zu einem Ort, der dem Bewegungsdrang von Kindern und Jugendlichen Raum geben muss. 120 Schüler — die fünfte und sechste Klassenstufe — leben und lernen an der Eichendorffschule in diesem Schuljahr im gebundenen Ganztag von 8.30 bis 16 Uhr, hinzu kommen 30 Kinder aus Übergangsklassen.

Wenn die Schule komplett als gebundene Einrichtung aufgebaut ist, werden es voraussichtlich 420 Schüler sein.

Um das Lernen nach dem neuen Konzept zu ermöglichen, tut die Stadt viel. Die „Lernhäuser“, also die bisherigen Gebäudetrakte, werden mit den Lernbüros sukzessive aufgebaut. Neues, flexibles Mobiliar wird dafür angeschafft. 40 000 Euro will die Stadt bis zum Jahr 2020 hierfür ausgeben. Jedes Jahr kommt eine Klassenstufe mehr dazu.

Ausgebaut werden muss auch die Mensa. Deren Platz reicht momentan noch aus. Ab dem kommenden Schuljahr müssen voraussichtlich angrenzende Aufenthaltsräume der momentan in der Schule immer noch bestehenden offenen Ganztagsbetreuung — die allmählich abgebaut wird — zu Speiseräumen umfunktioniert werden. Für die Erweiterung der Mensa werden Kosten von 312 000 Euro veranschlagt. Diese sollen zum Haushaltsjahr 2018 angemeldet werden.

Und die Aufenthaltsräume? Die gibt es im zweiten Schuljahr seit Einführung des gebundenen Ganztags immer noch nur in provisorischer Form. Wie bei den Außenanlagen wurde hier von der Stadt bisher wenig gemacht. „Wie wichtig der Bereich ,Leben‘ ist, wird manchmal unterschätzt“, sagt Schulleiter Helmut Klemm. „Für unsere Kinder wäre es von großer Bedeutung, dass sie sich an dem Ort rundum wohl fühlen, an dem sie soviel Zeit verbringen.“

Die Schule selbst hat mehrere Zimmer mit einigen Möbeln ausgestattet. Wohlfühlzimmer sind daraus trotzdem nicht geworden. Sie sehen eher schäbig aus. Der frühere Physikraum, der vom Gebäudemanagement zu einem Aufenthaltsraum umgebaut werden soll, gleicht hingegen noch einer Baustelle. Immerhin: 2017 soll er fertig werden. Ab September wird bereits die dritte Ganztagsklassenstufe im Schulhaus sein.

EVA KETTLER