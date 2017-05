Erlanger Entscheide: Wer macht das Rennen?

Rund 83.000 Bürger stimmen über Erba-Häuser und Landesgartenschau ab - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Spannung steigt: Noch bis 18 Uhr haben die Abstimmungslokale in Erlangen für zwei Bürgerentscheide geöffnet. Bei den Voten an diesem Sonntag geht es um die Zukunft der Erba-Häuser sowie um das Stattfinden der für 2024 geplanten Landesgartenschau (LGS).

Die Abstimmungsbeteiligung im Wahllokal in der Isarstraße war von Sonntagfrüh an gut. © Harald Sippel



Eine besondere Bedeutung kommt dem Abstimmungslokal im Isartreff in der Isarstraße zu. Das Bürgerzentrum befindet sich nämlich in unmittelbarer Nähe zu den vom Abriss bedrohten acht so genannten Erba-Häusern und auch nicht weit weg von den in Betracht kommenden Gebieten der Landesgartenschau. Entsprechend groß ist in dem Abstimmungslokal seit Öffnung das Interesse der Bevölkerung: "Der erste stand schon um acht Uhr vor der Tür", sagte Barbara Fischer, die als stellvertretender Wahlvorstand fungiert. Gegen 12 Uhr mittags hatten bereits 168 von 1765 Stimmberechtigten ihre beiden Kreuzchen gemacht.

Etliche einer nicht repräsentativen Umfrage der Erlanger Nachrichten sprachen sich dabei für den Abriss der acht Gebäude und einen Neubau aus. Eine 69-jährige Anwohnerin etwa hat, wie sie sagt, nach einem "Hin und Her" für den Abriss der Häuser gestimmt, da sie eine Familie kennt, die in den Anlagen lebt und für die der jetzige Zustand einfach nicht haltbar wäre. Zudem habe sie das kürzlich veröffentlichte Gutachten des Verbands der Bayerischen Wohnungswirtschaft von ihrem Entschluss überzeugt.

Die unabhängigen Experten waren zu dem Schluss gekommen, dass sich eine Sanierung nicht rechnen und die bisherigen Mietpreise weit in die Höhe treiben würden. Damit hatten die Fachleute die Kostenschätzung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewobau bestätigt. Ein Mieter einer Gewobau-Wohnung in der Isarstraße stimmte ebenfalls für den Abriss: "Damit ein paar Menschen weiterhin ihre Tomatenstauden im Garten haben können, sollen keine Wohnungen gebaut werden?", fragte er rhetorisch. Da sei er klar dagegen.

Zu der Frage der Landesgartenschau äußerten sich gegenüber unserer Redaktion einige eher skeptisch.

Insgesamt sind rund 83 000 Bürger zur Abstimmung in 57 Örtlichkeiten aufgerufen. In weiteren 13 Räumen werden zudem im Rathaus die bisher mehr als 10 000 eingereichten Briefwahlunterlagen ausgewertet.

Erste Trends werden laut dem stellvertretenden Abstimmungsleiter Dietmar Rosenzweig für 18.30 Uhr erwartet. Wer will, kann die Präsentation der Ergebnisse ab 18 Uhr im Erlanger Rathaus (Rathausplatz) live und hautnah mitverfolgen.

SHARON CHAFFIN